أوضحت "سبورت" أن برشلونة يرفض فكرة ترك فرانك كيسييه يغادر إلى إنتر في الصيف، ولكن عرض مجموعة من لاعبيه بالمقابل.

وقال التقرير إن الأسماء المعروضة هي إريك جارسيا، جوردي ألبا، نيكو جونزاليز، فيران توريس، وصامويل أومتيتي.