فجرت "ميرور" مفاجأة كبرى بالحديث عن اهتمام ليدز بالتعاقد مع هاري ريدناب، المدرب الإنجليزي المخضرم.
وارتبط ليدز بعدة مدربين مؤخراً مثل مارسيلو جاياردو ونونو سانتو وألفريد شرودر عقب إقالة جيسي مارش، ولكن لم يتوصل لاتفاق مع أي مدير فني بعد.
فجرت "ميرور" مفاجأة كبرى بالحديث عن اهتمام ليدز بالتعاقد مع هاري ريدناب، المدرب الإنجليزي المخضرم.
وارتبط ليدز بعدة مدربين مؤخراً مثل مارسيلو جاياردو ونونو سانتو وألفريد شرودر عقب إقالة جيسي مارش، ولكن لم يتوصل لاتفاق مع أي مدير فني بعد.
قالت "بيلد" إن بايرن ميونخ أخبر مانشستر يونايتد بأنه يطلب قرابة 22 مليون يورو ثمناً لبيع مارسيل سابيتزر.
متوسط الميدان النمساوي انضم في يناير الماضي ليونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ذكرت "كادينا سير" أن أتلتيكو مدريد عازم على ضم روبرتو فيرمينو حال قرر ليفربول عدم مد عقد النجم البرازيلي.
وألمح مدرب ليفربول يورجن كلوب في أكثر من مناسبة لرغبته في استمرار المهاجم الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.
قالت "لاجازيتا" إن إنتر حدد الرباعي فرانك كيسييه من برشلونة، روبرتو بيريرا، متوسط ميدان أودينيزي، شالار سوينجو، مدافع ليستر، وكريس سمولينج، مدافع روما، لدعم صفوفه الصيف القادم.
وقال التقرير إن الباب مفتوح لرحيل مارسيلو بروزوفيتش وستيفان دي فري من أجل إفساح المجال للإحلال والتجديد في صفوف الفريق.
ذكرت "آس" أن أنخيل دي ماريا يملك عرضاً جاداً من جلطة سراي من أجل الانضمام لصفوفه في الصيف المقبل.
ويحاول النادي التركي إقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام لصفوفه مجاناً في ظل انتهاء عقده مع يوفنتوس الصيف المقبل.
ذكرت "لاجازيتا" أن ماركوس تورام حالياً لا يملك عروضاً إلا من صفوف إنتر، في ظل تركيز بايرن ميونخ على هاري كين وكولو مواني، وعدم وصول عروض إنجليزية جادة للاعب.
وأشعل اللاعب الشائعات بعد أن نشر صورة لنجم إنتر السابق أدريانو عبر حسابه على إنستجرام، ولكن الأمر كان لبعث التهاني للبرازيلي بعيد ميلاده الحادي والأربعين.