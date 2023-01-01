مباشرأخبار الانتقالات | توتنهام يخطف هدف ريال مدريد .. وبونو يقترب من بايرن

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 1 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Yassine Bounou.Getty
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    بطلها ساكا .. يوفنتوس يرغب في إجراء صفقة تبادلية مع آرسنال

    صحيفة "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالية أكدت أكد أن نادي يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية مع آرسنال الإنجليزي، تشهد انتقال بوكايو ساكا إلى إيطاليا، مع حصول "الجانرز" على الصربي دوشان فلاهوفيتش.

    ويجذب ساكا أنظار العديد من الأندية الأوروبية بفضل مستواه الرائع مع آرسنال ومنتخب إنجلترا، ويرغب يوفنتوس في الانقضاض والتعاقد معه.

    ومع معاناة يوفنتوس ماليًا، فإن النادي الإيطالي مهتم بعرض فلاهوفيتش على آرسنال، خاصة وأن النادي الإنجليزي كان مهتمًا بضم المهاجم الصربي قبل نجاح "البيانكونري" في ضمه خلال يناير 2022.

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    مبابي يرغب في انضمام ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

    صحيفة "FICHAJES" الإسبانية كشفت عن رغبة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في جلب عثمان ديمبيلي زميله في منتخب فرنسا ونجم برشلونة الإسباني إلى "حديقة الأمراء".

    التقرير أشار إلى أن ديمبيلي يتواجد بالفعل منذ فترة على رادار باريس سان جيرمان، ويأمل النادي الفرنسي في ضم اللاعب خلال الصيف القادم مقابل 50 مليون يورو.

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    بايرن ميونخ يقترب من ضم بونو

    موقع "فوت ميركاتو" أكد أن نادي بايرن ميونخ الألماني قد بدأ المحادثات مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، لمحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

    بونو كان نجمًا فوق العادة خلال بطولة كأس العالم 2022، وساعد منتخب المغرب على كتابة التاريخ والحصول على المركز الرابع في مونديال قطر.

    ويحاول بايرن ميونخ الحصول على حارس مرمى جديد في يناير، وذلك بعد إصابة قائده مانويل نوير وغيابه لما تبقى من الموسم، ويرى النادي البافاري في بونو خيارًا مثاليًا لتعويض نوير.

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    خطوة واحدة تفصل تشيلسي عن ضم فيرنانديز

    صحيفة "RELEVO" الإسبانية أكدت أن الأرجنتيني إنزو فيرنانديز نجم وسط نادي بنفيكا البرتغالي على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

    التقرير أشار إلى أن أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، سيكون الصفقة القادمة لنادي تشيلسي، ومن المقرر أن يدفع "البلوز" قرابة 130 مليون يورو لضم اللاعب من بنفيكا.

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    مانشستر يونايتد يطارد موكوكو

    كشفت شبكة "CBC SPORTS" الأمريكية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع يوسوفا موكوكو جوهرة نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

    ويبحث مانشستر يونايتد عن مهاجم جديد بعد الفشل في التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو، وسيكون موكوكو مثاليًا في خطط المدرب إريك تين هاج.

    ولن يمانع بوروسيا دورتموند رحيل موكوكو في يناير، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اللاعب بعدة أندية مثل تشيلسي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.

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    أليكس ساندرو سيرحل عن يوفنتوس

    الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد أن البرازيلي أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس الإيطالي سيرحل عن "السيدة العجوز" بنهاية الموسم الحالي.

    عقد ساندرو مع يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حاليًا لتجديد العقد.

    رومانو أشار إلى أن يوفنتوس يملك خيارًا بتجديد عقد ساندرو لمدة موسم إضافي، لكنه لا يفكر في تفعيله حاليًا.

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    توتنهام ينقض على هدف ريال مدريد

    صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أكدت أن نادي توتنهام يحاول التعاقد مع الإسباني بيدرو بورو ظهير نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في يناير المقبل.

    ومن المتوقع أن يتمم النادي الإنجليزي الصفقة في الأسبوع الأول من يناير، وستصل قيمتها إلى 40 مليون يورو.

    بورو كان من بين أهداف نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم مركز الظهير الأيمن، لكن يبدو أن النادي الملكي تراجع عن اهتمامه باللاعب.