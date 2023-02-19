قالت "صن" إن مانشستر يونايتد يواصل مفاوضاته مع حارسه ديفيد دي خيا من أجل مد عقده ولكن يبحث عن بديل طويل الأمد.
وذكر التقرير أن آخر الحراس الذين تم ترشيحهم لخلافة الإسباني هو حارس ليدز إيلان ميسليير بعد تألقه رغم معاناة ناديه هذا الموسم.
قالت "صن" إن مانشستر يونايتد يواصل مفاوضاته مع حارسه ديفيد دي خيا من أجل مد عقده ولكن يبحث عن بديل طويل الأمد.
وذكر التقرير أن آخر الحراس الذين تم ترشيحهم لخلافة الإسباني هو حارس ليدز إيلان ميسليير بعد تألقه رغم معاناة ناديه هذا الموسم.
أفادت "سبورت" بأن برشلونة يتابع موقف تاكيفوسا كوبو، لاعبه السابق، والذي ينشط حالياً في ريال سوسييداد.
وأوضحت مصادر في الإعلام الإسباني أن ريال مدريد هو الآخر يراقب لاعبه الياباني السابق ومدى تطوره في الفريق الباسكي.
أوضحت "ميرور" أن مانشستر سيتي سيطلب من وكلاء مهاجمه خوليان ألفاريز الاجتماع من أجل تمديد عقد الأرجنتيني.
المهاجم الشاب انضم الصيف المقبل فقط لصفوف سيتي، ولكن يخشى النادي بحسب التقرير خسارته بعد تألقه في كأس العالم.
كشف "caught offside" عن رغبة وست هام بضم رباعي من مانشستر يونايتد الصيف المقبل لدعم صفوفه.
ويستهدف الهامرز ضم أنتوني مارسيال، وسكوت ماكتوميناي، بالإضافة للهولندي دوني فان دي بيك وقائد يونايتد هاري ماجواير كما ذكرت تقارير مؤخراً.
بحسب Fichajes، فإنّ توتنهام يرغب في التعاقد مع أنطونيو روديجر من ريال مدريد في الصيف.
وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق اللندني يعاني من أزمات دفاعية ويفضل التعاقد مع مدافع مخضرم مثل الألماني.