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مباشرأخبار الانتقالات | تشيلسي يتخلص من ستيرلينج وليدز يقرر مصير أوناحي
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صفقة تبادلية بين إنتر وبرشلونة جديدة
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فيورنتينا يعلن عدم بيع أمرابط ونيكو
أكد جوي باروني، المدير الرياضي لفيورنتينا، مع "DAZN" أن ثنائي الفريق سفيان أمرابط ونيكو جونزاليز لن يتم بيعهما.
وأوضح باروني أنه يؤكد فقط على حديث رئيس النادي روكو كوميسي الذي قال نفس الأمر عقب الشائعات بخصوص الثنائي.
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لايبزيج يزاحم النصر على رويس
قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لفريق لايزبيزج مع "Die Lage der Liga" إن فريقه كان مهتماً بضم ماركو رويس في الماضي وقد يعيد إحياء الاهتمام الصيف المقبل.
وينتهي عقد رويس في يونيو المقبل مع بوروسيا دورتموند، وسط حديث عن مفاوضات مع النصر لضم النجم الألماني مجاناً الصيف المقبل.
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دورتموند يهدد موكوكو
بعث سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، برسالة قوية في حواره مع "كيكر" لنجم الفريق يوسوفا موكوكو بخصوص تمديد عقده.
وينتهي عقد الألماني الشاب في نهاية الموسم وسط اهتمام من عديد من عمالقة القارة، الأمر الذي علق عليه كيل قائلاً: "إما أن يقبل العرض الحالي أو تفترق طرقنا".
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بايرن يستهدف حارس دورتموند
ذكرت "كيكر" أن بايرن ميونخ يستهدف حارس بوروسيا دورتموند جريجوري كوبل لتعويض إصابة مانويل نوير.
ويرتبط السويسري بعقد مع دورتموند حتى 2026، وبحسب التقرير، بدأ بايرن اتصالاته معه بالفعل لإقناعه بالعمل مع يوليان ناجلسمان من جديد بعد فترتهما سوياً في هوفنهايم.
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تشيلسي عازم على التضحية بستيرلينج
قالت "Football Insider" إن تشيلسي مستعد للاستماع لعروض لنجمه رحيم ستيرلينج خلال الأيام المقبلة ولا يمانع بيعه.
اللاعب الذي انضم الصيف الماضي فقط من مانشستر سيتي قد يكون ضحية التدعيمات القوية التي قام بها الفريق مؤخراً بضم ميخايلو مودريك وجواو فيليكس.
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ليدز يقرر مصير أوناحي
قال "فابريزيو رومانو" إن ليدز سيقرر الأسبوع المقبل مصير صفقة عز الدين أوناحي، وإذا كان سيحسمها أم لا، خصوصاً بعد ضمه جورجينيو روتر من هوفنهايم مقابل 35 مليون يورو.
وذكر الصحفي الإيطالي أن نابولي تقدم بعرض رسمي لضم متوسط الميدان المغربي مقابل 15 مليون يورو الأسبوع الماضي ولم يرد عليه أنجيه بعد.