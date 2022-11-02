خرج مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب، لتوضيح كافة الأمور الخاصة برحيله عن ليفربول وإمكانية استقالته من النادي.
مباشرأخبار الانتقالات | تجديد مهاجم بايرن ميونخ ومنافسة على نجم فياريال
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كلوب لن يرحل
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أزمة لمدافع بايرن
المدافع الفرنسي بنجامين بافارد يتعرض لأزمة مع ناديه بايرن ميونخ، مما قد يجعله قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في يناير.
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بقاء جناح آرسنال
كشف جناح آرسنال الشاب ريس نيلسون، عن رغبته في التوقيع على عقد جديد مع المدفعجية قبل نهاية عقده الحالي في يونيو المقبل.
وقال اللاعب الذي سجل ثنائية في شباك نوتنجهام فورست الأحد الماضي:"لم يتبق سوى بضعة أشهر على عقدي، لكن في هذه اللحظة سيكون من الرائع بالنسبة لي التوقيع على عقد جديد".
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تجديد نجم بايرن
قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، الدخول في مفاوضات مع مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو موتينج من أجل التوقيع على عقد جديد.
وقال الصحفي فابريزيو رومانو إن النادي سيجلس مع اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، لإقناعه بالاستمرار لفترة أطول بعد مستواه الجيد الفترة الأخيرة.
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سباق على نجم فياريال
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أندية نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وإيفرتون تراقب نيكولاس جاكسون مهاجم نادي فياريال الإسباني.
صاحب الـ21 سنة عقده ينتهي مع الفريق في صيف عام 2023، لذلك هناك منافسة على التعاقد معه في صفقة انتقال حر.
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وولفرهامبتون يحاول مرة أخرى
يواصل نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، محادثاته مع المدرب جولين لوبوتيجي من أجل التعاقد معه خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن الإسباني اعتذر عن تولي المهمة الشهر الماضي لأسباب شخصية، لكن النادي الإنجليزي يرفض الاستسلام وسيحاول مرة أخرى.