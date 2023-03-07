أكد موقع "توتو يوفي" أن نادي نيوكاسل الإنجليزي مستعد لدفع حوالي 75 مليون يورو لضم اللاعب دوسان فلاهوفيتش من صفوف يوفنتوس في الصيف المقبل.
مباشرأخبار الانتقالات | برشلونة يطارد ثلاثي مانشستر سيتي وكروس يحسم مصيره
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نيوكاسل مستعد لضم نجم يوفنتوس
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تامي أبراهام على رادار الأندية الإنجليزية
أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن أداء اللاعب تامي أبراهام مع روما قد جاء له باهتمام نادي مانشستر يونايتد وعدة أندية إنجليزية أخرى على رأسها ناديه السابق تشيلسي.
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إنتر مهتم بأومتيتي
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نادي إنتر مهتم بالحصول على خدمات اللاعب صامويل أومتيتي لاعب برشلونة المعار لصفوف ليتشي.
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كروس يقرر الاستمرار لعام آخر مع ريال مدريد
أكد الصحفي توماس جونزاليس مارتن أن توني كروس لن يرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وسيستمر لمدة موسم واحد فقط إضافي.
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ثلاثي مانشستر سيتي على رادار برشلونة
أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ثلاثي مانشستر سيتي برناردو سيلفا وإلكاي جوندوان وأيمريك لابورتي قد دخلوا اهتمامات برشلونة في الفترة الأخيرة.