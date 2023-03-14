أكد إيدين هازارد في تصريحات لـ RTBF سبورت إنه سيستمر في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل: "سأفعل ذلك لكنك لا تعرف ما الذي من الممكن أن يحدث، هناك احترام بيني وبين أنشيلوتي لكننا لا نتحدث كثيرًا، أفتقد لعب كرة القدم، أريد اللعب والاستمتاع".