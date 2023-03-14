أكد إيدين هازارد في تصريحات لـ RTBF سبورت إنه سيستمر في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل: "سأفعل ذلك لكنك لا تعرف ما الذي من الممكن أن يحدث، هناك احترام بيني وبين أنشيلوتي لكننا لا نتحدث كثيرًا، أفتقد لعب كرة القدم، أريد اللعب والاستمتاع".
مباشرأخبار الانتقالات | برشلونة نحو حملة تجديدات أخرى وهازارد يطلب اللعب!
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هازارد: مستمر في ريال مدريد الموسم المقبل
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توتنهام يريد ضم إيميليانو مارتينيز
أكدت شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية أن نادي توتنهام يفكر في ضم اللاعب إيميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا وسيقدم عرضًا لضمه خلال الأسابيع المقبل.
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براتب أقل ثلاث مرات .. برشلونة يترك الكرة في ملعب بوسكيتس!
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مانشستر سيتي يغلق طريق مغادرة ألفاريز
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن مانشستر سيتي أصبح على وشك التجديد للاعبه جوليان ألفاريز حتى 2028 براتب أفضل من راتبه الحالي في ظل وجود اهتمام من أطراف عدة بضمه من بينهم برشلونة.
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برشلونة يريد تجديد عقد ديمبيلي
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي برشلونة يسعى بشكل جدي إلى تجديد عقد لاعبه عثمان ديمبيلي الذي ينتهي في يونيو 2024.
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