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محدث .. أخبار اليوم الأخير في سوق الانتقالات في السعودية

تعرف على آخر أخبار اليوم الأخير في سوق الانتقالات الشتوية بالدوري السعودي، وكل ما يدور في ميركاتو المملكة..

محدث
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الدوري السعودي للمحترفين
سوشيال

صفقتان للعين في اليوم الأخير

2021-02-07T22:56:44Z

تعاقد العين مع علي الخيبري وحسين حلواني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات

الأهلي يتعاقد مع نيانج

2021-02-07T21:01:56Z

النصر يدرس التعاقد مع نجم أرجنتيني

2021-02-07T18:34:50Z

حصل النصر على الضوء الأخضر لجلب صفقة واحدة فقط في يناير لخلافة المصاب كيم سو.

ويخطط النصر للحصول على خوان سانشيز مينو والذي فسخ عقده مع إلتشي منذ أيام

Juan Sánchez Miño - Boca
Juan Sánchez Miño

مباي نيانج يقترب من الأهلي

2021-02-07T18:27:01Z

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل في ضم ناطق

2021-02-07T17:16:53Z

كشفت تقارير صحفية أنّ الأهلي يخطط للتعاقد مع كريستيان ليما بعد فسخ تعاقده مع ضمك وذلك في حال فشل في جلب سعد ناطق من الشرطة
Saad Natiq Iraq Gulf Cup 24
Getty Images

محاولة من الهلال لضم لاعب إدريس فتوحي

2021-02-07T16:56:31Z

الأهلي - إدريس فتوحي
Al Ahli Twitter

تعثر مفاوضات التعاقد مع جالاردو

2021-02-07T16:50:28Z

كشفت صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية توقف المفاوضات بين بنفيكا والهلال حول التعاقد مع تياجو جالاردو في يناير

وجاء سبب تعثر المفاوضات إلى الاختلاف حول طريقة دفع الصفقة، إذ أكدت الصحيفة عدم وجود أي خلاف حول القيمة المالية

Thiago Galhardo Internacional 2 x 2 Flamengo Brasileirão 2020
Reprodução/Twitter

الفتح يتجه إلى الأهلي لجلب صفقة جديدة

2021-02-07T16:13:12Z

يقترب الفتح من التعاقد مع محمد المجحد من الأهلي بعقد يصل إلى 4 مواسم ونصف
محمد المجحد

الهلال يدرس إعادة عموري وضم دييجو كوستا

2021-02-07T16:07:22Z

تطور كبير في اليوم الأخير من الانتقالات

يدرس نادي الهلال التعاقد مع دييجو كوستا بعد فسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد

كما يرغب في إعادة عموري بعد فسخ تعاقد اللاعب مع الجزيرة الإماراتي.

وبجانب الثنائي، فإن الهلال قد يضم أحمد موسى وبابلو بياتي وذلك لكونهما لا يمتلكان أي ارتباط مع فريق آخر

التفاصيل

Omar Abdulrahman - amori - jazira 2020-2021
al jazira twitter

مارين مستمر في السعودية رغم الرحيل عن الأهلي

2021-02-07T15:49:49Z

كشفت تقارير صحفية أنّ الأهلي قد يتخلص من ماركو مارين بإعارته إلى الرائد 

ضمك يتعاقد مع نجم نادي الشباب

2021-02-07T15:48:24Z

الشباب يقترب من التعاقد مع لاعب أبها

2021-02-07T15:46:21Z

كشفت تقارير صحفية أنّ عمار النجار ودّع زملائه في فريق أبها استعدادًا للانضمام إلى الشباب خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات
عمار النجار

تعثر مفاوضات الهلال مع تيكسيرا

2021-02-07T15:42:47Z

فشل نادي الهلال في التعاقد مع أليكس تيكسيرا من الدوري الصيني ليكتفي فقط بجلب الحمدان

ALEX TEIXEIRA
Getty Images

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع كريستيانو رونالدو

2021-02-07T15:21:57Z

هل نرى رونالدو في الدوري السعودي؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وسط مطالبات من جانب جماهير الأندية، للتعاقد مع صفقات ثقيلة، ولكن كان الأبرز هو تصدر وسم "كريستيانو رونالدو مطلب هلالي".

وفي ظل تداول هذا الوسم، هناك شكوك أنه تم إطلاقه من جانب بعض الجماهير النصراوية، سخرية من وضع الهلال الحالي، ولكن هناك بعض الجماهير تفاعلت وأبدت رأيها في الصفقة.

ويسعى نادي الهلال، لحسم العديد من الصفقات، قبل غلق باب التسجيل بالمملكة العربية السعودية بساعات، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

التقرير من هنا

Cristiano Ronaldo, Juventus, Serie A 2020-21
Getty

الاتحاد يرفض بيع عبد المجيد السواط إلى الفيصلي

2021-02-07T15:20:05Z

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة اتحاد جدة رفضت بشكل قاطع عرض الفيصلي للحصول على خدمات عبد المجيد السواط بشكل نهائي خلال يناير الجاري، مبررة رفضها بحاجة البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لكافة لاعبيه خلال المرحلة المقبلة.
عبد المجيد السواط

خاص | النصر يحاول الحفاظ على مايكون

2021-02-07T15:18:38Z

مايكون قد يستمر

علم جول أن هناك محاولات من النصر للحفاظ على مايكون وضمان استمراره في الفريق

التفاصيل من هنا

nassr - maicon 21-1-2021
al nassr twitter

بند إجباري من الشباب وافق عليه الهلال لضم الحمدان

2021-02-07T15:16:51Z

تعرف على تفاصيل التعاقد مع حمدان 

من هنا

Abdullah Al-Hamdan - Fahd bn nafel
Al Hilal FC Twitter

الشباب ينهي عقده مع أرلايوسكايس ويعير مجرشي

2021-02-07T07:07:14Z

أعلن نادي الشباب بشكل رسمي، فسخ تعاقده بالتراضي مع حارسه أرلايوسكايس بالتراضي بين الطرفين، وقدمت له الشكر على الفترة التي قضاها داخل الفريق، ورفعت اسمه من كشوفات الفريق.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الليوث بإعارة اللاعب علي مجرشي لصفوف الفيصلي حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عرض أخير من الأهلي لضم مدافع الزمالك

2021-02-07T07:06:20Z

محاولة أخيرة من الراقي لضم الونش

علم موقع جول من مصادره المطلعة، أن إدارة الأهلي أرسلت عرضًا أخيرًا لنادي الزمالك، للتعاقد مع محمود حمدي الونش خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

وبحسب مصادر جول، فإن عرض الراقي للتعاقد مع المدافع المصري، هو دفع 1.2 مليون دولار، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. لمزيد من التفاصيل من هنا

الحمدان لاعبًا للهلال من الشتوية

2021-02-07T07:05:00Z

رسميًا .. الهلال يحصل على توقيع الحمدان من الشتوية

أعلن نادي الهلال انضمام اللاعب عبد الله الحمدان، للفريق من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد شراء المدة المتبقية من عقده من فريقه السابق الشباب.

وكان الهلال قد تعاقد مع الحمدان في وقت سابق، بداية من الموسم المقبل، إلا أن إدارة الزعيم اتفقت مع الشباب على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب لينضم لهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدلًا من نهاية الموسم. مزيد من التفاصيل من هنا.