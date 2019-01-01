انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية مباراة الوحدة والعين ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري الخليج العربي— Al Ain FC (@alainfcae) May 26, 2019
كل التوفيق للزعيم العالمي 💪 #نادي_العين pic.twitter.com/N8jggvsFDu
تشيكل العين لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
خالد عيسى / سعيد جمعة / مهند سالم / فلاح وليد / خالد عبد الرحمن / عامر عبد الرحمن / تسوكاسا شيوتاني / بندر محمد / خالد البلوشي / كايو فيرنانديز / روبن ريبيرو
📋| تشكيلة العين أمام فريق الوحدة #نادي_العين pic.twitter.com/y6d6swyfJR— Al Ain FC (@alainfcae) May 26, 2019
تشكيل الوحدة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب هينك تين كاتي بط\ريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشامسي / حمدان الكمالي / خالد إبراهيم / أحمد راشد / محمد برغش / سلطان الغفري / ريم تشانج / إسماعيل مطر / خليل الحمادي / طارق أحمد / سيباستيان تيجالي
هذه هي قائمة البداية للقاء العين.— AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) May 26, 2019
Our Starting XI Against @alainfcae_en.#WHDFC pic.twitter.com/RhNx7WK9v6