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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الخليج
|السبت 1 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الأمير فيصل بن فهد
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الخليج
|السبت 1 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الأمير فيصل بن فهد
83' عررضية للخليج من الجهة اليمنى ولكن البريك يشتت الكرة لركنية
77' عررضية من الحمدان، مدافع الخليج يحاول تشتيت الكرة ولكنها كادت أن تخدع حارس المرمى وتمر من فوق العارضة
64' تسديدة من أمارال ولكن المعيوف يتصدى لها
61' سعود عبد الحميد يمر ويسدد كرة قوووية ولكنها تعلو العارضة
56' إيجالو يستلم الكرة بشكل رائع ويسدد ولكن الدفاع يعترضها
53' تمرريرة رائعة بإتجاه ديلجادو ولكنه يسدد الكرة بشكل سئ
52' تصوووويبة من كنو ولكن الكرة تلمس المدافع وتخرج لركنية
45' ماريجا يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويضاعف النتيجة للهلال
45' الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء للهلال بعد مراجعة تقنية الفيديو والتأكد من وجود مخالفة ضد إيجالو
45' تصوووويبة قووية من ماريجا ولكنها ترتطم بوجه حارس الخليج
42' مرتدة للخليج، الكرة تصل إلى سوكول الذي يصوووب ولكن كرته تمر بجوار القائم
39' عررضية من البريك إلى إيجالو الذي يراوغ بالكعب بشكل ررائع ويسدد الكرة قوووية في المرمى
34' ديلجادو يخترق ويلعب عررضية إلى كنو وتسديدة! لكن الكرة ترتطم بالدفاع وتمر بجوار القائم
15' بطاقة صفراء من نصيب كنو بعد تدخل قوي على لاعب الخليج
13' سيطرة من الهلال بحثًا عن الهدف الأول