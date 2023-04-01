مباشرالهلال والخليج: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا التغطية المباشرة لمباراة الهلال والخليج المؤجلة من الجولة 16 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد ...

Hilal - Fateh - Michael Delgado 2023Al Hilal Twitter
منشور جديد: 0
الهلال vs الخليجدوري روشن السعوديالهلالالخليج

ملخص

  • -

    لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال - الخليجالسبت 1 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPالأمير فيصل بن فهد

    Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

  • -

    نهاية اللقاء بفوز الهلال بهدفين نظيفين

  • -

    83 عررضية للخليج من الجهة اليمنى ولكن البريك يشتت الكرة لركنية

  • -

    77 عررضية من الحمدان، مدافع الخليج يحاول تشتيت الكرة ولكنها كادت أن تخدع حارس المرمى وتمر من فوق العارضة

  • -

    64 تسديدة من أمارال ولكن المعيوف يتصدى لها

  • -

    خطيرررررررة للهلال

    61 سعود عبد الحميد يمر ويسدد كرة قوووية ولكنها تعلو العارضة

  • -

    56 إيجالو يستلم الكرة بشكل رائع ويسدد ولكن الدفاع يعترضها

  • -

    53 تمرريرة رائعة بإتجاه ديلجادو ولكنه يسدد الكرة بشكل سئ

  • -

    52 تصوووويبة من كنو ولكن الكرة تلمس المدافع وتخرج لركنية

  • -

    بداية الشوط الثاني

  • -

    نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين نظيفين

  • -

    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للهلال

    45 ماريجا يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويضاعف النتيجة للهلال

  • -

    رررركلة جزاء للهلال

    45 الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء للهلال بعد مراجعة تقنية الفيديو والتأكد من وجود مخالفة ضد إيجالو

  • -

    خطيررررة للهلال

    45 تصوووويبة قووية من ماريجا ولكنها ترتطم بوجه حارس الخليج

  • -

    فررصة للخليج

    42 مرتدة للخليج، الكرة تصل إلى سوكول الذي يصوووب ولكن كرته تمر بجوار القائم

  • -

    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول للهلال

    39 عررضية من البريك إلى إيجالو الذي يراوغ بالكعب بشكل ررائع ويسدد الكرة قوووية في المرمى

  • -

    خطيرررررة للهلال

    34 ديلجادو يخترق ويلعب عررضية إلى كنو وتسديدة! لكن الكرة ترتطم بالدفاع وتمر بجوار القائم

  • -

    مرور نصف ساعة ولازالت النتيجة التعادل السلبي

  • -

    15 بطاقة صفراء من نصيب كنو بعد تدخل قوي على لاعب الخليج

  • -

    13 سيطرة من الهلال بحثًا عن الهدف الأول