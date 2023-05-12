اختار خوسيه سييرا الفريق الآتي لخوض المباراة
التشكيل: 4-2-3-1
منير محمدي
إسلام هوساوي - أوسكار دوارتي - علي عبد القادر مكي - حمد الجيزاني
علاء آل حجي - وليد باخشوين - فيصل فجر
أنسيلمو دي مواريس - كريم يودا - عبد العزيز نور
اختار خوسيه سييرا الفريق الآتي لخوض المباراة
التشكيل: 4-2-3-1
منير محمدي
إسلام هوساوي - أوسكار دوارتي - علي عبد القادر مكي - حمد الجيزاني
علاء آل حجي - وليد باخشوين - فيصل فجر
أنسيلمو دي مواريس - كريم يودا - عبد العزيز نور
📝| خيارات مدربنا "خوسيه لويس سييرا " لمواجهة الهلال 👇. #في_حب_مكة#الوحدة_لأغلى_الكؤوس #الوحدة pic.twitter.com/Lv7TlR11J3— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) May 12, 2023
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي في اللقاء
التشكيل: 4-2-3-1
عبدلله المعيوف
ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك
محمد كانو - عبدلله عطيف
ميتشال ديلجادو - لوسيانو فييتو - أندريه كاريو
موسى ماريجا
📋 هُنـا قائمة #الهلال في نهائي #أغلى_الكؤوس 💙#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/QuJ5iAEePl— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 12, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع بين الهلال والوحدة، وسيُقام على ملعب الجوهرة.
نجح الزعيم في التأهل للنهائي عقب أن تجاوز العميد الاتحاد بصعوبة بهدف نظيف مقابل لا شئ في الوقت الإضافي كان قد أحرزه أحمد حجازي بالخطأ في مرماه، في المقابل صعد الوحدة للمباراة الختامية بعد أن تخطى النصر بهدف نظيف برغم أن الفريق لعب منقوصًا منذ الدقيقة 53 بعد طرد الحافظ، ولكنه حافظ على النتيجة وعلى حظوظه في التتويج باللقب.
يسعى الهلال من خلال هذه البطولة لتعويض إخفاقه في مزاحمة الاتحاد على المنافسة على بطولة الدوري، وبعد أن خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا يونايتد.