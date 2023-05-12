أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع بين الهلال والوحدة، وسيُقام على ملعب الجوهرة.

نجح الزعيم في التأهل للنهائي عقب أن تجاوز العميد الاتحاد بصعوبة بهدف نظيف مقابل لا شئ في الوقت الإضافي كان قد أحرزه أحمد حجازي بالخطأ في مرماه، في المقابل صعد الوحدة للمباراة الختامية بعد أن تخطى النصر بهدف نظيف برغم أن الفريق لعب منقوصًا منذ الدقيقة 53 بعد طرد الحافظ، ولكنه حافظ على النتيجة وعلى حظوظه في التتويج باللقب.

يسعى الهلال من خلال هذه البطولة لتعويض إخفاقه في مزاحمة الاتحاد على المنافسة على بطولة الدوري، وبعد أن خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا يونايتد.