31’ إنطلاقة من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى جوميس الذي حاول المرور من مدافعي الفيحاء لكنه فشل ويستخلصها الدفاع ويبعدها من امامه