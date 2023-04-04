يبدأ الفيحاء بقيادة المدرب فوك راسوفيتش بالرسم الأتي
الخطة 5-4-1
فلاديمير ستويكوفيتش
حسن الشويش - سامي الخيبري - محمد البقعاوي - بندر المطيري - عبدالرحمن السفري
باولينهو - محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر - سلطان مندش
أنتوني نواكيمي
يبدأ الفيحاء بقيادة المدرب فوك راسوفيتش بالرسم الأتي
الخطة 5-4-1
فلاديمير ستويكوفيتش
حسن الشويش - سامي الخيبري - محمد البقعاوي - بندر المطيري - عبدالرحمن السفري
باولينهو - محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر - سلطان مندش
أنتوني نواكيمي
🐆|📋— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) April 4, 2023
تعرّف على قائمة الفهود التي اختارها السيد فوك رازوفيتش لمباراة #الفيحاء_الهلال #الفيحاء #مع_الفيحاء#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/b42gk8FSIK
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
عبدالله المعيوف
محمد البريك - علي آل بليهي - خليفة الدوسري - سعود عبدالحميد
محمد كنو - جوستافو كويلار
مايكل - أندريه كارييو - موسى ماريجا
أوديون إيجالو
📋هُنا قائمة #وصيف_العالم في مواجهة "الفيحاء" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/nA5MCFsNuC— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 4, 2023
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الفيحاء - الهلال
|الثلاثاء 4 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|مدينة المجمعة الرياضية
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال والمؤجلة من الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية، ثم تغلب على الخليج بهدفين دون رد، ويمتلك 42 نقطة وعلى بعد 8 نقاط من الصدارة.
أما الفيحاء، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده في مشواره هذا الموسم.