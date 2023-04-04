مباشرالفيحاء والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الفيحاء والهلال والمؤجلة من الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
منشور جديد: 0
الفيحاء vs الهلالالفيحاءالهلالدوري روشن السعودي

ملخص

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    تشكيل الفيحاء ضد الهلال

    يبدأ الفيحاء بقيادة المدرب فوك راسوفيتش بالرسم الأتي

    الخطة 5-4-1

    فلاديمير ستويكوفيتش

    حسن الشويش - سامي الخيبري - محمد البقعاوي - بندر المطيري - عبدالرحمن السفري

    باولينهو - محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر - سلطان مندش

    أنتوني نواكيمي

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    تشكيل الهلال ضد الفيحاء

    يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    عبدالله المعيوف

    محمد البريك - علي آل بليهي - خليفة الدوسري - سعود عبدالحميد

    محمد كنو - جوستافو كويلار

    مايكل - أندريه كارييو - موسى ماريجا

    أوديون إيجالو

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    بث مباشر: شاهد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23

    شاهد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر شاهد VIP

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الفيحاء - الهلالالثلاثاء 4 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPمدينة المجمعة الرياضية

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    أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال والمؤجلة من الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

    الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية، ثم تغلب على الخليج بهدفين دون رد، ويمتلك 42 نقطة وعلى بعد 8 نقاط من الصدارة.

    أما الفيحاء، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده في مشواره هذا الموسم.