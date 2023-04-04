أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال والمؤجلة من الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية، ثم تغلب على الخليج بهدفين دون رد، ويمتلك 42 نقطة وعلى بعد 8 نقاط من الصدارة.

أما الفيحاء، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده في مشواره هذا الموسم.