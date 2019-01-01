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الظفرة × شباب الأهلي دبي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الظفرة ضد شباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الإمارات 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-29T18:02:10Z

90+5’نهاية المباراة بفوز شباب الأهلي باللقب التاسع على حساب الظفرة

 

2019-04-29T18:01:26Z

90+4’لاعبي الظفرة يواصلون الضغط في هذه الأوقات على دفاعات شباب الأهلي بحثًا عن إدراك هدف التعديل

2019-04-29T17:57:46Z

90+3’خالد باوزير سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات شباب الأهلي وتحولت بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-29T17:56:48Z

90+2’سعيد الكثيري سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ماجد ناصر على مرتين ببراعة 

2019-04-29T17:56:07Z

90+1’خطأ لصالح محمد الحمادي بعد تدخل من وليد عباس في منتصف الميدان

تبديل في صفوف شباب الأهلي

2019-04-29T17:53:40Z

90’خروج ماورو دياز ودخول أحمد عبدالله بدلًا منه

تبديل في صفوف الظفرة

2019-04-29T17:53:18Z

89’خروج رومولو دوس سانتوس ودخول محمد الحمادي بدلًا منه

تبديل في صفوف شباب الأهلي

2019-04-29T17:52:30Z

88’خروج أحمد خليل ودخول أيوفي بدلًا منه

 

2019-04-29T17:51:28Z

87’الطاقم الطبي لفريق شباب الأهلي داخل إلى الملعب لإخراج اللاعب خارج أرضية الملعب

2019-04-29T17:47:47Z

86’أحمد خليل سفط على أرضية الملعب بداعي الإصابة ويبدو أنه غير قادر على إستكمال المباراة

2019-04-29T17:47:13Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لشباب الأهلي بهدفين مقابل هدف

2019-04-29T17:47:06Z

84’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-29T17:46:41Z

83’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-29T17:46:15Z

82’سقوط الحارس ماجد ناصر بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

2019-04-29T17:45:48Z

81’مشادات بين عطوشي وماجد ناصر إنتهت ببطاقة صفراء لكلًا منهما

سعيد الكثيري يقلص الفارق للظفرة

2019-04-29T17:44:09Z

برأسية من داخل المنطقة

80’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق خالد باوزي قابلها سعيد الكثيري برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

2019-04-29T17:43:38Z

79’جوووووووووووووول....وهدف تقليص النتيجة للظفرة عن طريق سعيد الكثيري

2019-04-29T17:42:56Z

78’كرة ثابتة نفذها خالد باوزير مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات شباب الأهلي

2019-04-29T17:42:03Z

77’خطأ لصالح عبد الرحمن يوسف بعد تدخل من هيكل في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-29T17:40:50Z

76’سعيد الكثيري مرر كرة بينية في إتجاه رومولو المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه وتحولت إلى الحارس ماجد ناصر

2019-04-29T17:39:42Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لشباب الأهلي  بهدفين دون رد

2019-04-29T17:39:00Z

74’إسماعيل الحمادي سدد كرة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة رائعة من ماورو دياز تصدى لها الحارس خالد السناني ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-04-29T17:37:31Z

73’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق رومولو لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس ماجد ناصر

أحمد خليل يتألق ويسجل الثاني لشباب الأهلي

2019-04-29T17:35:58Z

من ركلة حرة بشكل رائع

72’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها أحمد خليل بشكل رائع على المرمى سكنت شباك الحارس خالد السناني 

 

2019-04-29T17:34:52Z

71’جووووووووووووول...والهدف الثاني لشباب الأهلي 

2019-04-29T17:33:53Z

70’خطأ لصالح إيمليانو بعد تدخل من أمين عطوشي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-29T17:33:20Z

69’كرة ثابتة نفذها ماورو دياز مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدها دفاعات الظفرة ببراعة

2019-04-29T17:32:27Z

68’هيكل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الظفرة إلى ركنية

2019-04-29T17:30:44Z

67’سلطان السويدي أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات شباب الأهلي

2019-04-29T17:30:12Z

66’خالد باوزير سدد كرة قوية من داخل المنطقة بيسراه مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T17:29:29Z

65’خليل الحمادي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة قابلها أحمد خليل بتصويبة قوية تصدى لها الحارس ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات

2019-04-29T17:27:54Z

64’اللعب يُستأنف الآن

2019-04-29T17:27:42Z

63’حكم المباراة يذهب للإطمئنان عليه

2019-04-29T17:27:25Z

62’سقوط الحارس أحمد خليل بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

2019-04-29T17:26:28Z

61’أحمد خليل إكتسب خطأ بعد تدخل من أمين عطوشي في منتصف الميدان

2019-04-29T17:26:08Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لشباب الأهلي بهدف دون رد

2019-04-29T17:25:40Z

59’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق إسماعيل الحمادي ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-29T17:24:54Z

58’خطأ لصالح ماورو دياز بعد تدخل من خالد الدرمكي في منتصف الميدان

2019-04-29T17:24:24Z

57’خطأ لصالح سهيل المنصوري بعد تدخل من محمد مرزوق في منتصف الميدان

شاهد

2019-04-29T17:22:49Z

55’كرة ثابتة نفذها باوزير مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها عطوشي وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

 

2019-04-29T17:21:56Z

53’خطأ لصالح خالد باوزير في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من الحمادي

2019-04-29T17:19:45Z

52’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الرحمن يوسف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-29T17:18:45Z

51’مباراة هادئة منذ انطلاق الشوط الثاني وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-29T17:18:37Z

50’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-29T17:16:36Z

49’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-29T17:16:05Z

48’سقوط اللاعب ميليسي بداعي الإصابة

2019-04-29T17:15:15Z

47’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد بطي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات شباب الأهلي دبي

2019-04-29T16:40:25Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-04-29T16:38:25Z

45’ميليسي سدد كرة من خارج المنطقة، غير منضبطة ثم مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:37:30Z

44’لاعبي شباب الأهلي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى خالد السناني

2019-04-29T16:36:26Z

43’كرة ثابتة نفذها ماورو دياز مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها محمد مرزوق وحولها برأسية قوية في إتجاه أحمد خليل، الذي حاول تصويب الكرة بمقصية، لكن مرت من أمام وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:34:05Z

42’خطأ لصالح ماورو دياز بعد تدخل من سهيل المنصوري في منتصف الميدان 

2019-04-29T16:33:37Z

41’خطأ لصالح إسماعيل الحمادي بعد تدخل من عبد الرحمن يوسف في منتصف الميدان

2019-04-29T16:31:41Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم لشباب الأهلي بهدف دون رد

2019-04-29T16:29:53Z

39’شباب الأهلي كان الأفضل فيما مضى من عمر الشوط الأول وبالفعل استحق تسجيل أول الأهداف

شاهد هدف شباب الأهلي الأول

2019-04-29T16:29:40Z

عن طريق أحمد خليل

2019-04-29T16:28:51Z

37’كرة ثابتة نفذها الحمادي مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها محمد مرزوق برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:27:28Z

36’خطأ لصالح ماورو دياز في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من عبدالرحمن يوسف

2019-04-29T16:27:01Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال شباب الأهلي متقدم بهدف دون رد

2019-04-29T16:26:41Z

33’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي شباب الأهلي في منتصف الميدان

تبديل في صفوف الظفرة

2019-04-29T16:25:58Z

32’خروج عبدالله الرفاعي ودخول عبد الله عبد القادر بدلًا منه

2019-04-29T16:25:26Z

31’عبدالله الرفاعي سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة مرة آخرى ويبدو أنه غير قارد على إستكمال المباراة

2019-04-29T16:24:51Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لشباب الأهلي بهدف دون رد

أحمد خليل يفتتح التسجيل لشباب الأهلي

2019-04-29T16:23:40Z

برأسية قوية من داخل المنطقة

29’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها ماورو دياز مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها أحمد خليل وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

2019-04-29T16:23:19Z

28’جوووووووووووووووووووول...والهدف الأول لشباب الأهلي عن طريق أحمد خليل

بطاقة صفراء

2019-04-29T16:22:42Z

26’خطأ لصالح أحمد خليل في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من ميليسي استحق بطاقة صفراء

2019-04-29T16:16:24Z

25’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق وليد عباس إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-29T16:16:09Z

24’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-29T16:15:53Z

23’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-29T16:15:24Z

22’عبدالله الرفاعي سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة

2019-04-29T16:14:43Z

20’أحمد خليل أرسل تصويبة قوية من مسافة بعيدة وصلت إلى أحضان خالد السناني

2019-04-29T16:13:36Z

19’كرة ثابتة نفذها خالد باوزير مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها أمين عطوشي برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:11:43Z

18’خطأ لصالح سلطان السويدي بعد تدخل من عبدالعزيز هيكل في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-29T16:11:18Z

17’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي شباب الأهلي دبي 

2019-04-29T16:10:43Z

16’ماجد حسن سدد كرة قوية من خارج المنطقة، مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:09:50Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-29T16:08:41Z

14’المباراة تُستأنف الآن بعد علاج اللاعب

2019-04-29T16:05:32Z

13’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-29T16:03:34Z

12’سقوط اللاعب خالد باوزير بداعي الإصابة 

2019-04-29T16:01:34Z

11’سهيل المنصوري سدد كرة من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:01:14Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-29T16:00:11Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لوفانور لم تكن بالشكل المطلوب وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T15:58:26Z

7’ركنية من الجانب الأيسر لشباب الأهلي دبي نفذها ماورو دياز مقوسة لداخل المنطقة قابلها أحمد خليل بتصويبة قوية مرت بسلام وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T15:55:08Z

6’روملو سانتوس سدد كرة قوية من خاجر المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T15:54:47Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-29T15:54:09Z

4’خطأ لصالح أحمد خليل بعد تدخل من سلطان السويدي في منتصف الميدان

2019-04-29T15:53:45Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي شباب الأهلي دبي في منتصف الميدان

2019-04-29T15:52:56Z

2’الظفرة بالزي الأصفر والأزرق على اليسار وشباب الأهلي بالزي الأحمر على اليمين 

انطلاق نهائي كأس رئيس الدولة

2019-04-29T15:52:38Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-04-29T15:49:34Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم حمد علي

2019-04-29T15:48:37Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

2019-04-29T15:45:27Z

لاعبي الفريقين في الطرقات المؤدية إلى أرضية ملعب هزاع بن زايد

إليكم تشكيل شباب الأهلي دبي لمباراة اليوم

2019-04-29T15:01:11Z

يبدأ المدرب ردولفو أروابارينا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ماجد ناصر / هيكل / محمد سبيل / محمد مرزوق / وليد عباس / ماورو دياز / ماجد حسن / إيمليانو / لوفانور / إسماعيل الحمادي / أحمد خليل

 

إليكم تشكيل الظفرة لمباراة اليوم

2019-04-29T14:58:01Z

يبدأ المدرب فوك رازوفيتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

خالد السناني / خالد بطي / عبدالله الرفاعي / أمين عطوشي / عبدالرحمن يوسف / سلطان السويدي / ميليسي / خالد الدرمكي / سهيل المنصوري / رومولو سانتوس / خالد باوزير

 

2019-04-29T12:52:18Z

كانت آخر مباريات شباب الأهلي دبي أمام الإمارات، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويقدم الفريق موسم جيد حتى الآن، وياتي الفريق في وصافة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر ست مواجهات.

2019-04-29T12:52:07Z

يدخل الظفرة هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق النصر بهدف لكل منها، في إطار منافسات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 28 وظل في المركز السابع خلف بني ياس صاحب المركز السادس حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع وتلقى عشر هزائم.

2019-04-29T12:50:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الظفرة وشباب الأهلي دبي على استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس رئية الدولة  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال