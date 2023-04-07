مباشرالشباب والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا التغطية المباشرة لمباراة الشباب والهلال في الجولة 22 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد ...

Hilal, ShababGoal/GettyImage
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الشباب vs الهلالدوري روشن السعوديالهلالالشباب
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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الشباب - الهلالالجمعة 7 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPالأمير فيصل بن فهد

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    تشكيل الشباب ضد الهلال

    قرر المدرب فيسنتي مورينو اختيار الفريق الآتي

    الخطة: 4-2-3-1

    كيم سيونج جيو
    متعب الحربي - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس - فواز الصقور
    كريتشوفياك - حسين القحطاني
    كريستيان جوانكا - إيفر بانيجا - أرون بويندزا
    سانتي مينا

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    تشكيل الهلال ضد الشباب

    قرر المدرب رامون دياز البدء بالتشكيل التالي

    الخطة: 4-4-2

    عبدلله المعيوف
    محمد البريك - خليفة الدوسري - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
    ميتشال ديلجادو - جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو
    أوديون إيجالو - موسى ماريجا

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    أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في إطار مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

    يسعى الهلال لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على كلا من النصر والاتحاد، حيث يبتعد الزعيم عن الصدارة بفا رق 8 نقاط ولكنه لعب مباراة أقل من كلا الفريقين، ويرغب في الانتصار وتقليص الفارق إلى خمس نقاط.

    أما الشباب فهو يضًا موجود في الصورة في المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الرابع خلف الهلال بنقطة، وفي حال نجح في تجاوز خصمه في لقاء اليوم، سيفصله عن المركز الأول ست نقاط فقط.

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