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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الشباب - الهلال
|الجمعة 7 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الأمير فيصل بن فهد
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الشباب - الهلال
|الجمعة 7 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الأمير فيصل بن فهد
قرر المدرب فيسنتي مورينو اختيار الفريق الآتي
الخطة: 4-2-3-1
كيم سيونج جيو
متعب الحربي - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس - فواز الصقور
كريتشوفياك - حسين القحطاني
كريستيان جوانكا - إيفر بانيجا - أرون بويندزا
سانتي مينا
⚽️ قائمة "الليوث" في مواجهة الليلة#الشباب_الهلال #يلا_شباب pic.twitter.com/Yr3g37XH5u— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 7, 2023
قرر المدرب رامون دياز البدء بالتشكيل التالي
الخطة: 4-4-2
عبدلله المعيوف
محمد البريك - خليفة الدوسري - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
ميتشال ديلجادو - جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو
أوديون إيجالو - موسى ماريجا
📋تعرّف على قائمة #وصيف_العالم في مواجهة "الشباب" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/GRBeFZ79fC— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 7, 2023
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في إطار مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد.
يسعى الهلال لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على كلا من النصر والاتحاد، حيث يبتعد الزعيم عن الصدارة بفا رق 8 نقاط ولكنه لعب مباراة أقل من كلا الفريقين، ويرغب في الانتصار وتقليص الفارق إلى خمس نقاط.
أما الشباب فهو يضًا موجود في الصورة في المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الرابع خلف الهلال بنقطة، وفي حال نجح في تجاوز خصمه في لقاء اليوم، سيفصله عن المركز الأول ست نقاط فقط.