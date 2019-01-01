2019-01-08T16:38:26Z
35’خطأ لصالح ياسر الشهراني بعد تدخل من هان كوانج من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة
2019-01-08T16:36:44Z
33’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-08T16:35:26Z
32’تمريرة بينية عن طريق نحيانج جيك في اتجاه المنطلق داخل المنطقة هان كوانج أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-01-08T16:32:09Z
31’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-08T16:31:55Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأخضر بهدف دون رد
هتان باهبري يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي
2019-01-08T16:29:18Z
بتصويبة من داخل المنطقة28’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق هتان باهبري ثم توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية سكنت الشباك بنجاح
2019-01-08T16:26:55Z
27’استحواذ من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء وتمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس ري ميونج جوك
2019-01-08T16:26:20Z
26’ركنية نفذها حسين المقهوي مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة
2019-01-08T16:25:36Z
25’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى لداخل المنطقة مرت من أمام هتان باهبري بغرابة شديدة وأبعدت من الدفاعات إلى ركنية
2019-01-08T16:24:31Z
24’تراجع تام من لاعبي المنتخب الكوري وسط ضغط متواصل من لاعبي المنتخب السعودي لمحاولة ادراك هدف أول
2019-01-08T16:24:05Z
23’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس زي ميونج
2019-01-08T16:22:47Z
22’بينية عن طريق يانج جيك في اتجاه هات كوانج المنطلق خلف دفاعات الأخضر، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل
2019-01-08T16:21:48Z
21’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها هتان باهبري برأسية وصلت سهلة إلى أحضان الحارس ري ميونج
2019-01-08T16:19:58Z
20’بينية عن طريق الشهراني في اتجاه المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيسر طالت عليه وأقرب إلى الحارس
2019-01-08T16:18:22Z
19’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري إلى ركنية
2019-01-08T16:16:39Z
18’سالم الدوسري انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى رمية جانبية
2019-01-08T16:15:45Z
17’استحواذ تام من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء بحثًا عن ادراك الهدف الأول في المباراة
2019-01-08T16:14:40Z
16’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري إلى خارج المنطقة
2019-01-08T16:14:26Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-08T16:13:32Z
13’عرضية عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية
2019-01-08T16:12:38Z
12’عبد الله عطيف أرسل كرة بينية في اتجاه فهد المولد المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-08T16:11:36Z
11’كواج ريونج سدد كرة من خارج المنطقة اصضطدمت بالدفاعات وأبعدت
2019-01-08T16:11:19Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-08T16:10:35Z
8’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-08T16:09:39Z
7’استحواذ من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء وتمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس ري ميونج جوك
2019-01-08T16:09:10Z
6’خطأ لصالح كوانج ريونج بعد تدخل من عبد الله عطيف في منتصف الميدان
2019-01-08T16:08:52Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-08T16:08:11Z
4’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-08T16:03:42Z
3’البداية مع عناصر المنتخب السعودي والكرة بحوزة لاعبي الأخضر في منتصف الميدان
2019-01-08T16:03:19Z
2’منتخب السعودية على اليسار بالزي الأبيض والمنتخب الكوري بالزي الأحمر على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-01-08T16:00:28Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل كوريا الشمالية لمباراة اليوم
2019-01-08T15:35:06Z
يبدأ المدرب كيم يونج جون بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا منري ميونج جوك / كيم تشول بوم / يانج تشول كوك / كيم سونج جي / أن سونج إيل / ري إل جين / جونج إل جوان / ري آن تشول / يانج جيك ري / كوانج ريونج باك / هان كوانغ سونغ
إليكم تشكيل السعودية لمباراة اليوم
2019-01-08T15:31:15Z
يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منمحمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبدالعزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد
2019-01-08T14:34:26Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين السعودية وكوريا الشمالية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.