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الزمالك × الإنتاج الحربي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد الإنتاج في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
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2019-05-30T19:58:26Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب 

2019-05-30T19:34:06Z

يدير اللقاء تحكيميًا الحكم اليوناني سيدروبولس أناستاسيوس
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

إليكم تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة اليوم

2019-05-30T19:29:52Z

يبدأ المدرب مختار مختار بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد يحيى يحرس عرين الإنتاج الحربي، وجيمس تيدي يتولى قيادة خط الهجوم

أحمد يحيى / أحمد مجدي / معاذ الحناوي / عبد الوهاب عنان / أحمد شديد قناوي / موسى دياوارا / غنام محمد / محمود حمادة / كريم لالا / جيمس تيدي 

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-05-30T19:28:16Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد إبراهيم يعوض غياب طارق حامد، وأحداد يقود الهجوم 

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبد الله جمعة / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / حميد أحداد

2019-05-30T19:26:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي على ملعب بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال