2019-05-30T19:58:26Z
دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب
2019-05-30T19:34:06Z
يدير اللقاء تحكيميًا الحكم اليوناني سيدروبولس أناستاسيوس
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
إليكم تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة اليوم
2019-05-30T19:29:52Z
يبدأ المدرب مختار مختار بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أحمد يحيى يحرس عرين الإنتاج الحربي، وجيمس تيدي يتولى قيادة خط الهجوم
أحمد يحيى / أحمد مجدي / معاذ الحناوي / عبد الوهاب عنان / أحمد شديد قناوي / موسى دياوارا / غنام محمد / محمود حمادة / كريم لالا / جيمس تيدي
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
2019-05-30T19:28:16Z
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد إبراهيم يعوض غياب طارق حامد، وأحداد يقود الهجوم
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبد الله جمعة / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / حميد أحداد
2019-05-30T19:26:36Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي على ملعب بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال