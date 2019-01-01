مدونة حية

الدحيل × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الدحيل والهلال في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-20T16:30:36Z

كانت آخر مباريات الدحيل أمام فريق السد في نهائي كأس أمير قطر، وحققوا الفوز في هذه المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، أما في دوري أبطال آسيا يدخل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط  وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فبعد مرور خمس جولات، حقق الانتصار في 3 ماريات، وتعادل في مباراة، وخسر مباراة واحدة.

2019-05-20T16:30:29Z

فاز الزعيم في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الشباب في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبالرغم من هذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الذي توج باللقب رسميًا بتحقيق الفوز على فريق الباطن، فبعد أن خاض الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم. 

2019-05-20T16:30:15Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الدحيل القطري والهلال السعوديً، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19 ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.