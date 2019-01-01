تشكيل الفريقين لمباراة الرسمي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #ALGKEN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/GOwWVaWG1n— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لمنتخب كينيا
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
باتريك ماتاسي / جوزيف أوكومو / عبود عمر / موسي محمد / فيلمون أموندي أوتينو / أيوب تيمبي / إيريك جوهانا / فرانسيس كاهاتا نيامبورا فيكتور وانياما / دينيس أوديهمبو / ميشيل أولينجا
البدلاء / إسماعيل عثمان جونزاليس / فاروق شيكالو / إيرك أوما / جون أفريي / جون أويبا / أوفيلا أوتشينج / جوش أشينج أونيانجو / مسعود جمعة / ديفيد أوينو / برنارد اوتشينج / جوهانا اومولو / بول ويري
التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
رايس مبولحي / عيسي ماندي / جمال الدين بلعمري / يوسف عطال / رياض محرز / سفيان فيجولي / عدلان قديورة / اسماعيل بن ناصر / يوسف البلايلي / بغداد بونجاح
البدلاء / أندي ديلور / رفيق حليش / محمد فارس / هشام بودواي / مهدي عبيد / إسلام سليماني / ألكسندر أوكيدجا / ياسين براهيمي / عز الدين دوخة / مهدي زيفان / آدم وناس / مهدي تاهرات
شاهد غرف ملابس كلا الفريقين
لنُلق نظرة سريعة خلف الكواليس في غرف خلع الملابس الخاصة بـ 🇩🇿 و🇰🇪 👀#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/9Gs7msVuUQ— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩
👕غرفة ملابس محاربي الصحراء
👕 | غرفة ملابس #محاربي_الصحراء و #نجوم_هارامبي#الجزائر_كينيا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/19sieWkYqM— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩
خاض المنتخب الكيني وديتين منذ أيام استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، الأولى أمام منتخب مدغشقر وحققوا الفوز بهدف دون رد، والثانية أمام الكونغو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تأهل كوصيف للمجموعة السادسة برصيد سبع نقاط رفقة منتخب غانا، بعد أن حقق الفوز في مبارتين وتعادل في واحدة وخسر مثلها.
يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب منتخب مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في آخر تحضيرات الفريق للحدث الأهم في القارة السمراء، وكان قد تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، يذكر أن المنتخب الجزائري وقع في المجموعة الثالثة رفقة كلًا من السنغال، كينيا، تنزانيا.