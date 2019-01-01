2019-06-11T16:39:22Z
خاض المنتخب البوروندي أخر مباراة له في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، امام الجابون وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما واستطاع الفريق أن يجمع 10 نقاط لينجح في حسم تأهله كوصيف المجموعة الثالثة خلف المتصدر منتخب مالي في مجموعة ضمت كلًا من جنوب السودان، الجابون، بوروندي، مالي.
2019-06-11T16:39:06Z
يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب التونسي بهدف دون رد، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 11نقاط، ويخوض منتخب الجزائر هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.
2019-06-11T16:37:20Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء ودي يجمع بين الجزائر وبوروندي ضمن استعدادات محاربو الصحراء لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال