2019-06-06T00:45:41Z
16’بينية عن طريق ريتشارليسون لم تكن بالشكل المطلوب ثم أبعدت من دفاعات المنتخب القطري
2019-06-06T00:44:37Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-06-06T00:43:30Z
13’نيمار مرر كرة بينية في إتجاه جابرييل جيسوس المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من دفاعات العنابي
2019-06-06T00:41:21Z
12’تصويبة قوية عن طريق نيمار من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركفلة مرمى
2019-06-06T00:40:30Z
11’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي منتخب البرازيل
2019-06-06T00:38:55Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل سلبي بين المنتخبين
2019-06-06T00:37:41Z
9’إستحواذ من لاعبي منتخب البرازيل على مجريات اللقاء وتمريرات قائمة في منتصف الميدان
2019-06-06T00:36:14Z
8’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ريتشارليسون إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات العنابي
2019-06-06T00:35:45Z
7’خطأ لصالح جابريييل جيسوس بعد تدخل من حسن الهيدوس في منتصف الميدان
2019-06-06T00:34:00Z
6’ركنية نفذها بوعلام من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-06-06T00:33:45Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-06-06T00:33:10Z
4’أول انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق أكرم عفيف ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات البرازيل إلى ركنية
2019-06-06T00:32:36Z
3’تمريرات بين أقدام لاعبي السيليساو في منتصف الميدان
2019-06-06T00:32:19Z
2’البرازيل بالزي الأصفر والأزرق على اليمين وثطر بالزي العنابي على اليسار
2019-06-06T00:32:10Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-06-06T00:30:10Z
السلام الوطني لكلا المنتخبين
2019-06-06T00:27:43Z
دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب
إليكم تشكيل منتخب قطر لمباراة اليوم
2019-06-06T00:26:32Z
يبدأ بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
سعد الشيب / بيدرو ميجيل / سالم الهاجري / خوخي بوعلام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / عبد العزيزم حاتم / عاصم مادبو / حسن الهيدوس / المعز علي / أكرم عفيف
قائمة مباراة منتخبنا الوطني 🇶🇦 لمباراة #البرازيل 🇧🇷 الودية #BRAxCAT #CopaAmérica pic.twitter.com/5YtFUcfPoo— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 5, 2019
إليكم تشكيل منتخب البرازيل لمباراة اليوم
2019-06-06T00:25:12Z
يبدأ بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / داني ألفيش / ماركينيوس/ ميراندا / فيليبي لويس / آرثور / كاسيميرو / كوتينيو / رتشارليسون / جابرييل جيسوس / نيمار
Se liga na escalação da #SeleçãoBrasileira para o jogo de daqui a pouco!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 5, 2019
🇧🇷 x 🇶🇦
🕘 - 21h30#JogaBola #BRAxCAT pic.twitter.com/LMJWogk8IV
2019-06-06T00:23:50Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين البرازيل وقطر في إطار تحضيرات الفريقين لبطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال