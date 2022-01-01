الانتقالات | ريال مدريد يختار بديل كورتوا، ولوكاكو قد يعود لإنتر

رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن رحيل توليسو
بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع البافاري، سيغادر @CorentinTolisso صفوف #البايرن هذا الصيف.— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) May 30, 2022
شكراً على كل شيء يا توليسو ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة! 🔴⚪ pic.twitter.com/Liup7TXgla
باريس سان جيرمان يفعل بند التعاقد مع مينديش
ذكرت "سكاي سبورت" أنّ باريس سان جيرمان فعل بند أحقية شراء نونو مينديش من سبورتنج لشبونة.
وتواجد اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.
صراع فرنسي لضم لاكازيت
يتنافس مارسيليا وليون على ضم ألكسندر لاكازيت بعد انتهاء عقده مع آرسنال.
🚨 Lyon and Marseille held talks with Alexandre Lacazette.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 30, 2022
🤝 The priority of the French star is Lyon, but Marseille believes that it can convince him. 🇫🇷 ⚪ #OL 🔵 #OM pic.twitter.com/mb5NocsSc9
مانشستر يونايتد يراقب دانجوما
ذكرت صحيفة "مانشستر إيفيننج" أنّ مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع أرنوت دانجوما من صفوف فياريال.
وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب قد ينتقل لمسرح الأحلام بعد كسر الشرط الجزائي مقابل 45 مليون يورو.
ليفاندوفسكي يؤكد رحيله عن بايرن ميونخ
أعلن روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي مع منتخب بولندا قراره بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ.
وطلب البولندي من الإدارة منحه فرصه للمغادرة، كما رفض الحديث عن العروض المقدمة له بعد الرحيل.
المزيد من التفاصيل
ريال مدريد يفاوض حارس مرمى جديد
أكد فابريزيو رومانو أنّ ريال مدريد يقترب من ضم الحارس الشاب سولينينا من شيكاغو فاير الأمريكي.
Exclusive: Real Madrid are preparing opening bid for talented goalkepeer Gabriel Slonina, born in 2004. ⭐️🇺🇸 #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022
Chicago Fire are waiting for the first proposal to arrive soon for USMNT goalkeeper. #MLS pic.twitter.com/gvEwOlxpaN
إنتر يتفاوض مع لوكاكو
كشفت التقارير الصحفية اقتراب روميلو لوكاكو من العودة إلى إنتر في ظل أزمته الأخيرة مع تشيلسي.
Confirmed! Romelu #Lukaku’s lawyer (Sebastien Ledure) will be in Milano tomorrow to meet #Inter and to discuss the possible return of Big Rom, which pushing to re-join Inter. The deal is complicated and the way is still #Chelsea’s green light to sale the striker on loan. #CFC https://t.co/98Url87Dnr— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2022