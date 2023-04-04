مباشرالاتحاد وضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد وضمك في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الجوهرة المشعة..

Romarinho Ittihad Abderrazak Hamdallah Adalah SPL 10.02.2023Ittihad Twitter
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الإتحاد vs ضمكدوري روشن السعوديالإتحادضمك

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23

    شاهد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23 على شاهد VIP

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الاتحاد - ضمكالثلاثاء 4 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPالجوهرة المشعة

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    تشكيل ضمك ضد الاتحاد

    قرر المدرب كوزمين دخول اللقاء بالفريق التالي

    الخطة: 4-4-2

    عبدلله عبد الباسط
    عبدلله العمار - حسن الشمراني - إبراهيم النخلي - عبد القادر بدران
    بدر منشي - آدم ماهر - أنتوليتش - جوزيه أنطونيو
    برونو دا سيلفا - عمار النجار

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    تشكيل الاتحاد ضد ضمك

    قرر نونو سانتو بدء اللقاء، بالتشكيل التالي

    الخطة: 4-3-3

    مارسيلو جروهي
    أحمد با مسعود - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مدلله العليان
    برونو هنريكي - طارق حامد - إيجور كورونادو
    هارون كمارا - عبد الرزاق حمدلله - رومارينهو

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    يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة الاتحاد وضمك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

    الاتحاد، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز من أجل مواصلة البقاء على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، التي يحتلها برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.

    أما ضمك، الضيف، فيدخل اللقاء وعينه على مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في آخر جولتين بالفوز على الطائي والباطن، والتقدم أكثر في جدول الترتيب، خاصة أنه يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.