يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة الاتحاد وضمك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز من أجل مواصلة البقاء على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، التي يحتلها برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.

أما ضمك، الضيف، فيدخل اللقاء وعينه على مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في آخر جولتين بالفوز على الطائي والباطن، والتقدم أكثر في جدول الترتيب، خاصة أنه يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.