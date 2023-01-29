مباشرالاتحاد والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك فهد

Cristiano Ronaldo - ahmed hegazi - ittihad - nassr - super cup 2023Saudi Super Cup twitter
components:generic.liveblog.newPosts
الإتحادالإتحاد vs الفيحاءالفيحاءكأس السوبر السعودي
  • -

    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الفيحاء - الاتحاد

    الأحد 29 يناير 2023،
    20:00 السعودية، 19:00 مصر

    شاهد Vip

    ملعب الملك فهد

    Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

  • -

  • -

    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

  • -

    تشكيل الفيحاء ضد الاتحاد

    اختار رازوفيتش الفريق الآتي لخوض القمة

    التشكيل: 3-4-3
    فلاديمير ستويكوفيتش
    بندر ناصر - سامي الخيبري - محمد البقعاوي
    علي الزقعان - باولينيو - ريكاردو ريلر - عبد الرحمن السفري
    فيكتور رويز - ميلان بافكوكف - سلطان مندش

  • -

    تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء

    قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو

    التشكيل: 4-3-3

    مارسيلو جروهي
    زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
    برونو هنريكي - طارق حامد - كورونادو
    رومارينهو - عبد الرزاق حمدلله - عبد الرحمن العبود

  • -

    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لنهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك فهد.

    تأهل الاتحاد إلى النهائي عقب التغلب على النصر بقيادة رونالدو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن الفيحاء تجاوز الزعيم بنجاح بهدفين نظيفين.

    يسعى كلا الفريقين عن تحقيق السوبر للمرة الأولى في تاريخ كلا الناديين، لمن تكون الغلبة؟