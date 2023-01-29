عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الفيحاء - الاتحاد
الأحد 29 يناير 2023،
ملعب الملك فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الفيحاء - الاتحاد
الأحد 29 يناير 2023،
ملعب الملك فهد
لا تفوت نهائي #كاس_السوبر_السعودي— SHAHID (@ShahidVOD) January 29, 2023
حيث يسعى #الاتحاد و #الفيحاء للظفر بالكأس للمرة الأولى في تاريخيهما
اشترك في باقة الرياضة وشاهد جميع المباريات والعديد من الأحداث الرياضية
HD بتقنية
على شاهد #SSC#الرياضة_على_شاهد#Shahid https://t.co/fTwdaW25ol@ittihad@Alfaihaclub pic.twitter.com/xh2rTOm1ZX
اختار رازوفيتش الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 3-4-3
فلاديمير ستويكوفيتش
بندر ناصر - سامي الخيبري - محمد البقعاوي
علي الزقعان - باولينيو - ريكاردو ريلر - عبد الرحمن السفري
فيكتور رويز - ميلان بافكوكف - سلطان مندش
🐆|🏆— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) January 29, 2023
تعرّف على قائمة النهائي للفهود
التي اختارها السيد فوك رازوفيتش 🧡#الفيحاء #مع_الفيحاء#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/dDe3RaV6ad
قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو
التشكيل: 4-3-3
مارسيلو جروهي
زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
برونو هنريكي - طارق حامد - كورونادو
رومارينهو - عبد الرزاق حمدلله - عبد الرحمن العبود
📋| إليكم خياراتنا في نهائي السوبر السعودي 👇#الاتحاد_الفيحاء #WeAreTogether pic.twitter.com/ZvGCR9UXXU— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 29, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لنهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك فهد.
تأهل الاتحاد إلى النهائي عقب التغلب على النصر بقيادة رونالدو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن الفيحاء تجاوز الزعيم بنجاح بهدفين نظيفين.
يسعى كلا الفريقين عن تحقيق السوبر للمرة الأولى في تاريخ كلا الناديين، لمن تكون الغلبة؟