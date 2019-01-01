يحتاج الراقي للفوز في هذا اللقاء ولا بديل للثلاث نقاط لضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد ست نقاط جمعهم من فوزين وثلاث هزائم ولم يتعادل في الخمس مباريات، أما في الدوري السعودي فأنهي الأهلي الموسم وهو في المركز الرابع برصيد 55 نقطة جمعهم من 17 انتصار وأربع تعادلات وتسع هزائم.