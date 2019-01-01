إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يوسف عنبر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
محمد العويس / عبدالله حسون / محمد آل فتيل / أدريلان سانتوس / عبد الباسط هندي / باولو دياز / يوسف الحربي / سلمان المؤشر / عبد الفتاح عسيري / عمر السومة / دجانيني تافاريس
#الأهلي_باختاكور— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 20, 2019
تشكيلة #الأهلي#جيبوها pic.twitter.com/TEAzVjlQez
يأتي فريق باختاكور في المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن السد صاحب الصدارة، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز والثلاث نقاط ليضمن التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية، وخاض الفريق الأوزبكي حتى الآن خمس مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في مبارتين وتعادل مثلهم، وتلقى هزيمة واحدة.
يحتاج الراقي للفوز في هذا اللقاء ولا بديل للثلاث نقاط لضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد ست نقاط جمعهم من فوزين وثلاث هزائم ولم يتعادل في الخمس مباريات، أما في الدوري السعودي فأنهي الأهلي الموسم وهو في المركز الرابع برصيد 55 نقطة جمعهم من 17 انتصار وأربع تعادلات وتسع هزائم.