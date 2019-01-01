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الأهلي × باختاكور | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد باختاكور في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

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إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-05-20T18:38:25Z

يبدأ المدرب يوسف عنبر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

محمد العويس / عبدالله حسون / محمد آل فتيل / أدريلان سانتوس / عبد الباسط هندي / باولو دياز / يوسف الحربي / سلمان المؤشر / عبد الفتاح عسيري / عمر السومة / دجانيني تافاريس

 

2019-05-20T16:25:18Z

يأتي فريق باختاكور في المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن السد صاحب الصدارة، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز والثلاث نقاط ليضمن التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية، وخاض الفريق الأوزبكي حتى الآن خمس مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في مبارتين وتعادل مثلهم، وتلقى هزيمة واحدة.

2019-05-20T16:25:01Z

يحتاج الراقي للفوز في هذا اللقاء ولا بديل للثلاث نقاط لضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد ست نقاط جمعهم من فوزين وثلاث هزائم ولم يتعادل في الخمس مباريات، أما في الدوري السعودي فأنهي الأهلي الموسم وهو في المركز الرابع برصيد 55 نقطة جمعهم من 17 انتصار وأربع تعادلات وتسع هزائم.

2019-05-20T16:22:06Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الأهلي وباختاكور على ملعب مدينة المللك عبدالله الرياضية، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال