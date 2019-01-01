بداية الشوط الثاني 🙋♂️— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
الأهلي (2-0) الداخلية
⚽️⚽️ هانى - اجايى#YallaYaAhly#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/92wXv14L7u
استراحة 🚩— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
الأهلي (2-0) الداخلية#YallaYaAhly#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/mIQ2oyr7VS
جونيور أجاي يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي
جونيور اجاي39’ الهدف جاء بعد تمريرة من جيرالدو بكعب القدم في إتجاه على معلول المنطلق من داخل يسار المنطقة ويمررها إلى جونيور أجاي الذي إستلم الكرة مع دوران وسددها فى المرمي على يمين الحارس محمد صبحي
38: جووووووول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
⚽️ اجايى 👏
الأهلي (2-0) االداخلية#YallaYaAhly#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/EnOJzcuQkn
الشوط الأول ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
الأهلي (1-0) الداخلية#YallaYaAhly#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/df0BmVeVZc
التبديل الاول فى صفوف الداخلية
محمد هاني يفتتح التسجيل للنادي الاهلي
محمد هاني20’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من محمد هاني من منتصف الميدان ليمررها إلى عمرو السولية الذي مررها لهاني مرة اخرة لداخل يمين المنطقة ليسددها على يسار الحارس محمد صبحي
20: جووووووول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
⚽️ محمد هانى يفتتح التسجيل للأهلي 👏
الأهلي (1-0) االداخلية#YallaYaAhly#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/ZEedtscNnw
⏱ | بداية المباراة #الأهلي_الداخلية #دوري_We pic.twitter.com/mcTHAzLOr2— Presentation Sports (@Presentation) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
طالع التشكيل الرسمي للفريقين
تشكيل #الأهلي و الداخلية لمباراة اليوم 📝⚽️ #الأهلي_الداخلية #دوري_We pic.twitter.com/BNAw0cM0wQ— Presentation Sports (@Presentation) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لفريق الداخلية
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد صبحي / محمود شديد قناوي / رشاد فاروق / إبراهيم أبو اليزيد / أحمد رفاعي / طيفين موهيري / أحمد سعيد أوكا / إسلام جابر / حجاج عويس / إيشا / أحمد بحبح
البدلاء / محمد جمال تريكة / محمود القط / حسام باولو / كريم خميس / محمود حمدي / أحمد عبدالموجود
التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / جيرالدو / ناصر ماهر / حسين الشحات / جونيور أجاي
📝 تشكيل فريقنا امام الداخلية الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/nKQb4Cj3NH— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / أحمد الشيخ / كريم نيدفيد / شريف إكرامي / مروان محسن / ياسر إبراهيم / حمد فتحي / أحمد حمودي
◀⚽ التالي | #الأهلي_الداخلية #دوري_We pic.twitter.com/lPB9Cr6xXo— Presentation Sports (@Presentation) ٢٠ فبراير ٢٠١٩