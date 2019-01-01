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الأهلي × الداخلية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والداخلية، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز

محدث
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2019-02-20T19:16:26Z

56’ تمريرة من كيفين موهيري على الجهة اليسري فى إتجاه حجاج عويس لكنها تحولت إلى رمية تماس

2019-02-20T19:15:13Z

55’ تمريرات متبادلة بين لاعبي النادي الاهلي فى منتصف الميدان 

2019-02-20T19:14:21Z

53’ ضغط قوي من لاعبي الاهلي على دفاعات الداخلية لمحاولة تعزيز النتيجة بهدف ثالث 

2019-02-20T19:12:52Z

52’ تمريرة فى إتجاه حسين الشحات المنفرد تماماً بالمرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-02-20T19:11:12Z

51’ تمريرة طولية من محمد هاني من الجهة اليمنى إلى أقصي الجهة اليسري فى إتجاه علي معلول الذي أستلم الكرة ومر بها لداخل المنطقة وارسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-20T19:10:31Z

50’ تمريرة من ناصر ماهر لداخل المنطقة فى إتجاه حسين الشحات لكن استخلصها الدفاع بنجاح من امامه 

2019-02-20T19:08:20Z

49’ عرضية أرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى لكن امسكها الحارس محمد صبحي بثبات 

2019-02-20T19:06:19Z

48’ تنفيذ الخطا من أحمد سعيد اوكا بتسديدة قوية لكنها مرت قوية للغاية اعلى المرمي 

2019-02-20T19:05:34Z

47’ خطا من على حدود المنطقة لصالح الداخلية بعد تدخل سعد سمير على كيفين موهيري 

2019-02-20T18:48:13Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-02-20T18:47:31Z

44’ تنفيذ الخطا بعرضية لداخل المنطقة حاول معها أيمن أشرف لكنها مرت أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-20T18:46:48Z

43’ خطأ من الجهة اليسري للنادي الاهلي بعد تدخل قوي من رشاد فاروق على جيرالدو 

2019-02-20T18:45:25Z

42’ تمريرة طولية فى إتجاه جيرالدو على حدود المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام جونيور اجاي الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-20T18:44:12Z

41’ تحضير بين أقدام لاعبي النادي الاهلي فى المنطقة الدفاعية 

جونيور أجاي يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي

2019-02-20T18:42:44Z

جونيور اجاي

39’ الهدف جاء بعد تمريرة من جيرالدو بكعب القدم في إتجاه على معلول المنطلق من داخل يسار المنطقة ويمررها إلى جونيور أجاي الذي إستلم الكرة مع دوران وسددها فى المرمي على يمين الحارس محمد صبحي 

2019-02-20T18:41:00Z

38’ جووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق جونيور أجاي 

2019-02-20T18:39:59Z

37’ تمريرة من حسين الشحات إلى جيرالدو على حدود المنطقة الذي أستخلصها ومر بها لداخل المنطقة وسددها بجوار القائم الايمن لمرمي محمد صبحي 

2019-02-20T18:39:21Z

36’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-02-20T18:37:54Z

35’ تمريرة من حسين الشحات فى إتجاه محمد هاني داخل يمين المنطقة لكن استخلصهااحمد سعيد اوكا بنجاح 

2019-02-20T18:36:47Z

34’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النادي الاهلي على حدود منطقة جزاء الداخلية 

2019-02-20T18:35:34Z

32’ تنفيذ الركنية بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة تلقاها جونيور أجاي برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-20T18:34:47Z

31’ عرضية من الجهة اليمنى من محمد هاني تلقاها جيرالدو برأسية تلمس احد مدافعي الداخلية وتتحول إلى ركنية 

2019-02-20T18:31:50Z

28’ ضغط أهلاوي على دفاعات الداخلية فى هذه الدقائق 

2019-02-20T18:30:46Z

27’ إنطلاقة من جيرالدو من الجهة اليسري ومرور رائع لداخل المنطقة ثم ارسلها عرضية تصل إلى ناصر ماهر الذي مررها إلى حسين الشحات الذي هيأ الكرة امام عمرو السولية الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-20T18:29:02Z

26’ تنفيذ الركنية بعرضية من على معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس محمد صبحي من منطقة الخطورة 

2019-02-20T18:28:24Z

25’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ناصر ماهر لكنها تصطدم فى حجاج عويس وتتحول إلى ركنية 

2019-02-20T18:26:09Z

23’ سيطرة من لاعبي النادي الاهلي على مجريات اللقاء

التبديل الاول فى صفوف الداخلية

2019-02-20T18:24:45Z

21’ دخول كريم خميس وخروج أحمد رفاعي 

محمد هاني يفتتح التسجيل للنادي الاهلي

2019-02-20T18:23:01Z

محمد هاني

20’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من محمد هاني من منتصف الميدان ليمررها إلى عمرو السولية الذي مررها لهاني مرة اخرة لداخل يمين المنطقة ليسددها على يسار الحارس محمد صبحي 

2019-02-20T18:22:20Z

19’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق محمد هاني 

2019-02-20T18:21:04Z

18’ تنفيذ الركنية بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس محمد صبحي 

2019-02-20T18:20:33Z

17’ تسديدة قوية من جيرالدو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-02-20T18:18:26Z

16’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ناصر ماهر لداخل المنطقة فى إتجاه المنطلق سعد سمير لكنها مرت من امامه إلى ضربة مرمي 

2019-02-20T18:17:54Z

15’ حطأ من على حدود المنطقة للنادي الاهلي بعد تدخل قوي على جيرالدو 

2019-02-20T18:17:13Z

14’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الاهلي 

2019-02-20T18:16:32Z

13’ توقف اللقاء لسقوط حجاج عويس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-20T18:15:47Z

12’ تمريرة ثنائية بين حسين الشحات وجونيور أجاي داخل يمين المنطقة لكن يستخلصها إبراهيم أبو اليزيد من امام اجاي

2019-02-20T18:14:32Z

11’ عرضية أرضية من أيمن أشرف من الجهة اليسري لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد صبحي 

2019-02-20T18:13:22Z

10’ تمريرة طولية من محمد هاني فى إتجاه جونيور أجاي على الجهة اليمنى لكنها أقرب إلى مدافعي الداخلية 

2019-02-20T18:11:57Z

9’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى إسلام جابر الذي أرسلها عرضية غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي الشناوي 

2019-02-20T18:11:30Z

8’ رمية تماس للداخلية تنفذ بتمريرة طولية لداخل المنطقة لكن ابعدها سعد سمير إلى ركنية 

2019-02-20T18:09:23Z

7’ ركنية للنادي الاهلي تنفذ بعرضية من على معلول لداخل المنطقة ابعدها الحارس محمد صبحي ترتد امام عمرو السولية الذي حاول تسديدها لكنها تصل إلى أيمن أشرف الذي سددها أعلي المرمي 

2019-02-20T18:08:25Z

5’ إنطلاقة من جيرالدو من الجهة اليسري ثم يرسلها عرضية قوية لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس محمد صبحي 

2019-02-20T18:08:10Z

4’ إنطلاقة من محمد هاني من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح من امام جيرالدو 

2019-02-20T18:07:58Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل راسية جيرالدو 

2019-02-20T18:04:35Z

2’ سلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي الاهلبي تنتهي بعرضية من الجهة اليسري عن طريق على معلول تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

التشكيل الرسمي لفريق الداخلية

2019-02-20T17:41:14Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد صبحي / محمود شديد قناوي / رشاد فاروق / إبراهيم أبو اليزيد / أحمد رفاعي / طيفين موهيري / أحمد سعيد أوكا / إسلام جابر / حجاج عويس / إيشا / أحمد بحبح 

البدلاء / محمد جمال تريكة / محمود القط / حسام باولو / كريم خميس / محمود حمدي / أحمد عبدالموجود

التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-02-20T17:27:53Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / جيرالدو / ناصر ماهر / حسين الشحات / جونيور أجاي 

البدلاء / أحمد الشيخ / كريم نيدفيد / شريف إكرامي / مروان محسن / ياسر إبراهيم / حمد فتحي / أحمد حمودي 

2019-02-19T22:34:51Z

يدخل النادي الأهلي المباراة من أجل مواصلة إنتصارته فى الدوري حيث يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يدخل فريق الداخلية فى المركز المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة

2019-02-19T22:34:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الداخلية، على ملعب “بتروسبورت”، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 