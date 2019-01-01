لعب منتخب التانجو مباراة ودية أخيرة أمام منتخب نيكاراجوا، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، وكان قد خاض الآلبيثيليستي مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام فنزويلا، وانتهت بفوز المنتخب الفنزويلي بنتيجة(1-3)، ثم التقوا في المباراة الثانية مع المغرب، وانتهت المباراة لصالحهم بهدف دون رد، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا والتي ستقام في الأراضية البرازيلية بعد أيام.