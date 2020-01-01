مدونة حية

القصة الكاملة | مستقبل فالفيردي وموقف تشافي وموسم غامض لبرشلونة

تعرف على التفاصيل الكاملة لما يحدث داخل أسوار النادي الكتالوني

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Goal

بوتشيتينو ينضم

2020-01-12T21:08:57Z

هل تحدث؟

رغم أنّ بوتشيتينو سبق وقال إنّه يفضل تربية مزرعة خنازير على قيادة برشلونة، لكن إذاعة راك الإسبانية وضعته من المرشحين!

كيكي ستين؟

2020-01-12T20:16:55Z

بعد صعوبة التعاقد مع مدرب يعمل بالفعل، برشلونة وضع كيكي ستين، مدرب ريال بيتيس السابق، خيارًا محتملًا
LaLiga.es

الجمهور السعودي مستمر في رفض فالفيردي

2020-01-12T18:09:09Z

ردود أفعال الجمهور

فالفيردي غاضب ولكن

2020-01-12T10:04:52Z

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ فالفيردي غاضب من عدم إبلاغه بمستقبله والتفاوض مع تشافي دون علمه ومع ذلك فسوف يتواجد في تدريبات الفريق يوم الإثنين
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المدير الرياضي للسد يؤكد المفاوضات وتشافي ينفيها

2020-01-11T15:58:09Z

أكد محمود غلام البلوشي، المدير الرياضي للسد القطري، وجود مفاوضات بين برشلونة وتشافي قبل لقاء الريان في الكأس
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دعم الإدارة وميسي

2020-01-09T21:53:51Z

جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، أكد استمرار فالفيردي في منصبه وعدم الرحيل عقب الهزيمة في السوبر.

المدرب صاحب الـ55 عامًا أكد أنّه لا يشعر بالقلق على منصبه ويتفهم الأخبار المنتشرة حول إمكانية الإقالة.

وحتى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أعلن دعمه لفالفيردي وأنّ التفكير الآن منصب على المباريات المقبلة في الدوري الإسباني.

كما أعلن لويس سواريز أيضًا انّ الفريق يقف وراء فالفيردي

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الهزيمة من أتلتيكو

2020-01-09T19:48:37Z

القشة التي قصمت ظهر البعير

خسر برشلونة السوبر الإسباني بالهزيمة أمام أتلتيكو بثلاثية لهدفين، لتخرج التقارير التي تعلن  استمرار المدرب إرنستو فالفيردي مع النادي الكتالوني