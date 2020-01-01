القصة الكاملة | مستقبل فالفيردي وموقف تشافي وموسم غامض لبرشلونة

جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، أكد استمرار فالفيردي في منصبه وعدم الرحيل عقب الهزيمة في السوبر.

المدرب صاحب الـ55 عامًا أكد أنّه لا يشعر بالقلق على منصبه ويتفهم الأخبار المنتشرة حول إمكانية الإقالة.

وحتى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أعلن دعمه لفالفيردي وأنّ التفكير الآن منصب على المباريات المقبلة في الدوري الإسباني.

كما أعلن لويس سواريز أيضًا انّ الفريق يقف وراء فالفيردي