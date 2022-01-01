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إشبيلية ضد برشلونة : مباشر لحظة بلحظة

تابع التغطية المباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب رامون سانشيز بثخوان

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Isco Alarcón Robert Lewandowski Sevilla Barcelona LaLiga
Getty

تشكيل إشبيلية ضد برشلونة

2022-09-03T18:08:50.000Z

وسوف يعتمد جوليان لوبيتيجي على العناصر الآتية:

الخطة 3-4-2-1

ترافيرس
ميفام-سينسي - ليرما
كوك - كريستي- سميث- زيمورا
تافيرنير- أنتوني
موري

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية

2022-09-03T18:06:01.000Z

قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو - كوندي

بيدري - بوسكيتس - جافي

أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

2022-08-03T18:03:00.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بثخوان.

برشلونة حقق الفوز في أخر مباراتين على ريال سوسييداد وبلد الوليد بعد تعادله السلبي في أول لقاء بالدوري أمام رايو فاييكانو.

أما إشبيلية فلم يعرف طعم الانتصار في أول 3 مباريات له في الدوري بعد الخسارة من أوساسونا ثم التعادل مع بلد الوليد والهزيمة في الجولة الماضية من ألميريا.