إشبيلية ضد برشلونة : مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لمباراة إشبيلية ضد برشلونة
تشكيل إشبيلية ضد برشلونة
وسوف يعتمد جوليان لوبيتيجي على العناصر الآتية:
الخطة 3-4-2-1
ترافيرس
ميفام-سينسي - ليرما
كوك - كريستي- سميث- زيمورا
تافيرنير- أنتوني
موري
تشكيل برشلونة ضد إشبيلية
قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تير شتيجن
جوردي ألبا - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو - كوندي
بيدري - بوسكيتس - جافي
أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بثخوان.
برشلونة حقق الفوز في أخر مباراتين على ريال سوسييداد وبلد الوليد بعد تعادله السلبي في أول لقاء بالدوري أمام رايو فاييكانو.
أما إشبيلية فلم يعرف طعم الانتصار في أول 3 مباريات له في الدوري بعد الخسارة من أوساسونا ثم التعادل مع بلد الوليد والهزيمة في الجولة الماضية من ألميريا.