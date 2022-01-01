إشبيلية ضد برشلونة : مباشر لحظة بلحظة

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بثخوان.

برشلونة حقق الفوز في أخر مباراتين على ريال سوسييداد وبلد الوليد بعد تعادله السلبي في أول لقاء بالدوري أمام رايو فاييكانو.

أما إشبيلية فلم يعرف طعم الانتصار في أول 3 مباريات له في الدوري بعد الخسارة من أوساسونا ثم التعادل مع بلد الوليد والهزيمة في الجولة الماضية من ألميريا.