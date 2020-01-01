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أخبار الانتقالات: ريال مدريد لم يطلب صلاح وليفربول يريد يورينتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 18 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Getty/Goal

باريس سان جيرمان يبدأ التفاوض من أجل إيكاردي

2020-05-18T15:38:45Z

أفادت لو باريسيان أن باريس سان جيرمان جعل من الأولوية توقيع ماورو إيكاردي بشكل دائم من إنتر هذا الصيف.

على الرغم من أن لديهم خيار شراء في صفقة إعارته بقيمة 70 مليون يورو ، إلا أنهم لا ينوون دفع هذا المبلغ وسيحاولون تخفيض الرسوم.

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مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون لجريليش

2020-05-18T15:35:49Z

وفقًا لما ذكرته ميرور سيحدد أستون فيلا السعر المطلوب لجاك جريليش عند 80 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار).

يقال إن مانشستر يونايتد يتصدر قائمة المهتمين باللاعب، لكنه سيحتاج إلى بدء التحرك للحصول على اللاعب.

برشلونة يحدد بديل سيميدو

2020-05-18T15:33:37Z

أفادت موندو ديبورتيفو أن برشلونة سيتحرك لسيرجينو ديست من أياكس إذا غادر نيلسون سيميدو مع بداية سوق الانتقالات.

لكن الكتلان يتكتمون على الانتقال إلى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا حاليًا لأنهم لا يعتقدون أنه مستعد حتى الآن لإحداث تأثير في كامب نو.

بدلاً من ذلك ، فإنهم يراقبونه عن كثب ولن يتحركوا إلا إذا تم الضغط عليهم بجدية.

ديبالا يوافق على شروط التجديد ليوفنتوس

2020-05-18T15:32:16Z

وافق باولو ديبالا على شروط عقد جديد طويل الأجل في يوفنتوس، حسبما أفادت صحيفة جازيتا ديلو سبورت.

البيانكونيري حريص على ربط الأرجنتيني بشروط جديدة وبعقدٍ ساري حتى 2025.

شكرينيار بديل أومتيتي في برشلونة

2020-05-18T15:28:32Z

أفادت موندو ديبورتيفو أن ميلان شكرينيار تم وضعه من قبل برشلونة كبديل محتمل لصامويل أومتيتي.

لكن لن يكون الأمر سهلاً لضم السلوفيني، فريال مدريد ومانشستر يونايتد من ضمن الفرق الراغبة في الحصول على توقيعه في سوق الانتقالات، إلا أن البلوجرانا قد يفوز باللاعب بنقل أومتيتي إلى الإنتر.

ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند في 2021

2020-05-18T15:24:33Z

الملكي قد ينتظر ليحصل على الثنائي معًا

يسعى ريال مدريد إلى إكمال ثلاثية الهجوم من خلال التعاقد مع إيرلينج هالاند وكيليان مبابي الصيف المقبل، حسبما أوردت آس.

يأمل لوس بلانكوس بتوقيع نجمي بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، لكن فيروس كورونا عطل جميع خطط ضمهما في سوق الانتقالات القادم.

وبحسب المشروع المستقبلي للميرينجي سيكمل إيدن هازارد الذي وقع من تشيلسي الصيف الماضي ثلاثية 'MHH'.

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فاتي قد يعود لبرشلونة ب

2020-05-18T15:21:40Z

يفكر برشلونة في إمكانية إعادة أنسو فاتي إلى فريق الشباب، وذلك بحسب ما نشرته ماركا.

يرغب الكتلان في إعطاء فرصة لتطور اللاعب صاحب 17 عامًا ولا يرغبون في رؤيته يخرج على سبيل الإعارة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، يمكنه النزول إلى برشلونة ب هذا الموسم.

وكيل صلاح ينفي وصول عرض من ريال مدريد

2020-05-18T15:18:55Z

رد قوي من وكيل أعمال نجم ليفربول على هاني رمزي

حالة من الجدل أثارها هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، حول دخول محمد صلاح مهاجم ليفربول في مفاوضات مع ريال مدريد، فكيف كان رد وكيل أعماله؟

التفاصيل من هنا...

برشلونة يدخل أسبوع حاسم بشأن لاوتارو وبيانيتش

2020-05-18T15:13:04Z

يستعد الكتالونيون لمطاردة النجمين خلال الأيام القادمة

حسب تقارير موندو ديبورتيفو فإن الأسبوع المقبل قد يحيي آمال برشلونة في التوقيع مع هدفيه الرئيسيين في سوق الانتقالات.

ومن المقرر أن يصعد برشلونة المحادثات مع كل من إنتر ويوفنتوس بشأن لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش على التوالي.

في كلتا الحالتين، يفضل الكتلان صفقة تبادل مع أمثال نيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش وآرتور.

يوفنتوس أخبر برشلونة: أرتور مقابل بيانيتش

2020-05-18T15:04:04Z

يرفض يوفنتوس التراجع عن صفقة تبادلية ينتقل من خلالها أرتور إلى البيانكونيري وميراليم بيانيتش إلى برشلونة، حسب كالتشيو ميركاتو.

في حين تشير التقارير في إسبانيا إلى أن نيلسون سيميدو يمكن أن ينضم إلى الكبير الإيطالي مقابل بيانيتش وماتيو دي شيليو ومقابل ماديي، يصر المصدر الإيطالي على أن فريق السيدة العجوز سيقبل فقط لاعب خط الوسط البرازيلي الذي يتردد في مغادرة كامب نو.

ميلان يتحرك لدامفريس

2020-05-18T14:59:17Z

بحسب ما ذكرته كالتشيو ميركاتو فإن ميلان بدأ التحرك من أجل ضم دامفريس من آيندهوفن مع بداية سوق الانتقالات.

انضم المدافع البالغ من العمر 24 عامًا مؤخرًا إلى وكالة مينو رايولا، الذي يشرف على شؤون حارس مرمى الروسونيري جيانلويجي دوناروما.

ليفربول يتابع دييجو يورينتي

2020-05-18T14:57:06Z

يستحوذ دييجو يورينتي مدافع ريال سوسيداد على اهتمام ليفربول وموناكو، وفقًا لما ذكرته لا رازون.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا منفتح على الانتقال في نهاية الموسم ويجذب الكثير من الاهتمام.

ومع ذلك ، لن تكون صفقة يورينتي رخيصة ، حيث من المتوقع أن تكلف 45 مليون يورو (48 مليون دولار).

الإنتر يتحرك لتونالي

2020-05-18T14:54:48Z

بحسب إف سي إنتر 1908، فإن موهبة بريشيا ساندرو تونالي يميل للانضمام إلى الإنتر على الرغم من الاهتمام من يوفنتوس

يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا كنجم مستقبلي لكرة القدم الإيطالية حيث ويبدو أن فريق أنطونيو كونتي يقود السباق لتوقيعه.

يوفنتوس يدخل السباق مع مانشستر يونايتد على خيمينيز

2020-05-18T14:50:04Z

نجم وولفرهامبتون مطلوب في الدوري الإيطالي

أصبح نجم الذئاب راؤول خيمينيز هدفًا لكل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

سجل المهاجم المكسيكي 26 هدفًا في 67 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى وولفرهامبتون من بنفيكا في 2018.

وبحسب ما ورد، يحرص كل من البيانكونيري واليونايتد على الاستفادة القصوى من "السوق المحبط" من خلال التعاقد مع خيمينيز من الذئاب مقابل سعر أرخص في نهاية هذا الموسم.

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