مدونة حية

أخبار الانتقالات: يوفنتوس يتحرك لنيمار والسيتي كلمة السر في صفقة لاوتارو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 14 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Getty/Goal composite

برشلونة يدفع جوارديولا للعودة

2020-05-14T16:17:06Z

تريفور سينكلير يتحدث عن رحيل الإسباني من مانشستر سيتي

أشار تريفور سينكلير إلى أن برشلونة يدفع بيب جوارديولا للعودة من جديد للكامب نو، وقد يحمل المستقبل القريب رحيل المدرب من مانشستر سيتي.

ينتهي عقد جوارديولا مع السيتي في صيف 2021 وكان هناك حديث عن أنه يمكن أن يكون في طريقه للخروج.

ويعتقد سنكلير أن البلوجرانا سيحاول إعادته مرة أخرى إلى كامب نو ، مضيفًا أنه قد ينجح في ذلك.

Imago Images

يوفنتوس يخطط لخطف نيمار من برشلونة

2020-05-14T16:10:48Z

البيانكونيري سيعرض باولو ديبالا ضمن الصفقة

يستعد يوفنتوس لمزاحمة برشلونة في سوق الانتقالات من خلال التحرك لنجم باريس سان جيرمان نيمار، حسبما أفاد موندو ديبورتيفو.

يريد الفريق الإيطالي ثنائية بين النجم البرازيلي وكريستيانو رونالدو وهو على استعداد لتقديم باولو ديبالا إلى باريس من أجل إنهاء الصفقة.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون مطالب نيمار المالية هي سبب فشل الصفقة، لأن بطل الدوري الإيطالي لن يكون على استعداد لدفع راتبه الحالي في العاصمة الفرنسية. 

تاجليافيكو يرد على أخبار ارتباطه ببرشلونة

2020-05-14T16:04:55Z

يقول نيكولاس تاجليافيكو إنه لا يوجد شيء ملموس فيما يتعلق بأخبار انتقاله إلى برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط الظهير الأيسر بأتلتيكو مدريد وأرسنال خلال العام الماضي ، لكن التقارير الأخيرة تشير أن البلوجرانا يجري بالفعل محادثات مع وكيله.

لكن الأرجنتيني  يقول إنه لم يسمع أي شيء من الجانب الكتالوني حيث اقترح أنه سيحاول مغادرة أياكس هذا الصيف.

باريس سان جيرمان يستعد للتحرك نحو كوليبالي

2020-05-14T15:50:17Z

هل يصمد ليفربول أمام سطوة مال العاصمي الفرنسي؟

يبدو أن باريس سان جيرمان استقر على أن خاليدو كوليبالي هو البديل الأمثل لتياجو سيلفا إذا رحل في سوق الانتقالات.

وقد ارتبط نجم نابولي بالانتقال لليفربول في الميركاتو، لكن ليكيب أشارت إلى أن باريس يخطط لمحاولة لضمه حيث يبدو أن مدافع البرازيل الدولي سيغادر عندما ينتهي عقده في يونيو.

Getty Images

تشيلسي قد يخطف بيانيتش من برشلونة

2020-05-14T15:45:24Z

البلوز قد يعرض جورجينيو في سفقة تبادلية

قال جانلوكا دي مارزيو أن تشيلسي مستعد لعرض جورجينيو كجزء من محاولته للحصول على توقيع لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات.

مدرب البيانكونيري ماوريسيو  ساري هو معجب كبير بالبرازيلي الإيطالي، ويمكن أن يكون عرض التبادل يدرج البلوز في مقدمة قائمة الراغبين للاعب الذي اقترب هذه الأيام من برشلونة.

Getty Images

سانشو مثل نيمار وسيطور أي فريق

2020-05-14T15:38:07Z

أوين هارجريفز يتحدث عن مواطنه

قال أوين هارجريفز انه يمكن أن نطلق على جادون سانشو "نيمار الشاب" ، حيث يعتبر جناح بوروسيا دورتموند لاعب "لا يقدر بثمن" وهو قريب من الأنضمام لأحد الفرق الكبيرة.

قال نجم مانشستر يونايتد السابق لموقع توكسبورت: "أعتقد أنه يقترب من الفرق القوية هنا مثل مانشستر سيتي وليفربول، واعتقد أنه يمكن أن يلعب حتى مع برشلونة أو ريال مدريد في يوم من الأيام."

(C) Getty Images / Goal

برشلونة قد يرحل من برشلونة مقابل 60 مليون يورو

2020-05-14T15:35:09Z

يمكن أن يقبل برشلونة ما لا يقل عن 60 مليون يورو (53 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) في أي صفقة تتعلق بعثمان ديمبيلي، حسب ماركا.

يتجه اللاعب الدولي الفرنسي نحو الخروج من كامب نو في سوق الانتقالات، وقد يُسمح له بالمغادرة بسعر مخفض.

ميرتينس يرغب في البقاء في إيطاليا

2020-05-14T15:31:48Z

حسب صحيفة الديلي ميل، فإن أندية الدوري الإنجليزي على غرار تشيلسي قد تفقد فرصة التوقيع مع دريس ميرتينس لاعب نابولي، وذلك لرغبة البلجيكي في البقاء في الدوري الإيطالي.

يقترب مهاجم نابولي من الرحيل مجانًا مع انتهاء عقده مع الفريق، ويقال إنه يفضل الانضمام إلى نادٍ إيطالي آخر على الانتقال إلى إنجلترا.

برشلونة يُدخل راكيتيتش في صفقة تباديلة من يوفنتوس

2020-05-14T15:27:23Z

يأمل برشلونة في إدخال إيفان راكيتيتش كجزء من صفقة تبادلية كبيرة مع يوفنتوس في سوق الانتقالات.

وتفيد التقارير الصادرة من سبورت أن الفريق الكتالوني من المقرر أن يوقع مع ميراليم بيانيتش وماتيا دي شيليو من البيانكونيري، بينما سيذهب جان كلير توديبو إلى فريق آخر.

يحتاج البلاوجرانا إلى إضافة لاعب في الصفقة لتقليل المقابل المادي لضم البوسني، وقد استقر على راكيتيتش رغم أن فريق السيدة العجوز كان يرغب في لاعب خط وسط أصغر سنًا.

ميسي لن يعود للأرجنتين

2020-05-14T15:21:54Z

ابن عم البرغوث يشكك في إمكانية عودة الأسطورة لنيولز أولد بويز حيث بدأ

من غير المرجح أن يعود ليونيل ميسي للعب مع نيويلز أولد بويز، وفقًا لابن عمه ماكسي بيانكوتشي.

وقال بيانكوتشي لـ Ataque Futbolero عبر أولي: "لولا انعدام الأمن ، ليس لدي شك في أنه سيلعب في الأرجنتين ، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر عليه عندما يعود إليه".

"حلمي أن أتمكن من رؤية ليو في نيويلز ، لكني أرى الأمر مستحيلاً. من الصعب تخيل أن ميسي يلعب كلاسيكو، على الأطفال الذهاب إلى المدرسة ... المدينة أصبحت جحيمًا."

شيفتشينكو يتطلع لتدريب ميلان

2020-05-14T15:14:46Z

أكد أندريه شيفتشينكو أنه سيحب يومًا ما العودة إلى ميلان كمدرب للفريق.

شيفتشينكو البالغ من العمر 43 عامًا هو مدرب منتخب أوكرانيا منذ عام 2016، لعب المهاجم السابق لتشيلسي أيضًا خلال مسيرته بجانب الروسونيري، وفاز بلقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا أثناء وجوده في سان سيرو.

على كييزا التفكير جيدًا قبل ترك فيورنتينا

2020-05-14T15:10:15Z

حذر أليساندرو ديامانتي فيديريكو كييزا من أنه قد يرغب في التفكير مرتين قبل أن يقرر مغادرة فيورنتينا.

ارتبط اللاعب الإيطالي الدولي البالغ من العمر 22 عامًا بمجموعة من الأندية مؤخرًا، على غرار إنتر ويوفنتوس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

لكن ديامانتي، الذي لعب مع فيورنتينا عبر فترتي على سبيل الإعارة، قال إن الملكية الجديدة يمكن أن تشهد ازدهار الفيولا في السنوات القادمة.

عوار بديل بيانيتش في يوفنتوس

2020-05-14T15:06:52Z

بحسب Le10Sport، فإن يوفنتوس سيتحرك لنجم ليون حسام عوار إذا غادر ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات.

ارتبط متوسط الميدان البوسني بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد، ويبدو أن مسيرته مع يوفنتوس لمدة أربع سنوات ستنتهي مع حلول الميركاتو.

Getty

برشلونة يستعين بمانشستر سيتي لضم لاوتارو

2020-05-14T15:02:13Z

البلاوجرانا يبحث عن تخفيض المقابل المادي بصفقة تبادلية ثلاثية

يأمل برشلونة في الحصول على توقيع لاوتارو مارتينيز من إنتر في صفقة تبادلية ثلاثية تشمل نيلسون سيميدو وجواو كانسيلو، حسب تقارير سبورت الكتالونية.

يحرص البلاوجرانا على ضم المهاجم الأرجنتيني مع بداية سوق الانتقالات، لكنه يتطلع إلى صفقة تبادلية لخفض سعره.

وبحسب الصفقة المقترحة سيذهب سيميدو إلى مانشستر سيتي، مما سيسمح لكانسيلو بالعودة إلى الإنتر حيث لعب على سبيل الإعارة في 2017-18.

بايرن ميونخ يستعد للتحرك من أجل ساني

2020-05-14T14:50:28Z

الفريق البافاري رصد 50 مليون جنيه استرليني من أجل ضم الألماني

يستعد بايرن ميونخ لتقديم عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (61 مليون دولار) من أجل ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لصحيفة التيليغراف.

ارتبط أبطال الدوري الألماني ارتباطًا وثيقًا بالجناح وكانوا يأملون في ضمه مقابل 35 مليون جنيه استرليني (43 مليون دولار).

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا تسبب في انخفاض الأسعار، قبل بايرن دفع المزيد لجلب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

Imago Images

دي شيليو بديل سيميدو في برشلونة

2020-05-14T14:46:20Z

بحسب ماركا، دخل برشلونة في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم الظهير الأيمن ماتيا دي شيليو في سوق الانتقالات.

لم يتمكن الكتلان من التوصل إلى اتفاق مع نيلسون سيميدو بشأن تمديد العقد وعرضوا البرتغالي للبيع نتيجة لذلك.

ومع البحث عن ظهير أيمن جديد، اتجه البلوجرانا إلى البيانكونيري لضم الإيطالي الذي قد يكلف حوالي 10 مليون يورو (9 مليون جنيه استرليني / 11 مليون دولار).

ديمبيلي أقرب لمانشستر يونايتد من أي وقتٍ مضى

2020-05-14T14:38:18Z

مهاجم ليون في طريقه للعودة للدوري الإنجليزي بعد 4 سنوات من الرحيل

وافق مانشستر يونايتد على صفقة بقيمة 70 مليون يورو (62 مليون جنيه استرليني / 76 مليون دولار) للتعاقد مع مهاجم ليون موسى ديمبيلي، وذلك بحسب تودوفيتشيس.

سيعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى إنجلترا بعد مغادرته فولهام في عام 2016 للانضمام إلى سلتيك، حيث قضى موسمين قبل الانتقال إلى مسقط رأسه فرنسا.

سجل ديمبيلي 22 هدفًا لليون في موسم 2019-20، والذي ألغي بسبب فيروس كورونا وتوج باريس سان جيرمان به.

Getty