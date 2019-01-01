عقبة وحيدة لإتمام انتقال ديبالا إلى سبيرز
2019-08-08T08:50:23Z
مراسل "جول" في تورينو يوضح أن اتفاقاً مقابل 75 مليون يورو تم بين يوفنتوس وتوتنهام من أجل باولو ديبالا، ولكن يتبقى حل مشكلة حقوق الإعلان واستخدام صورته بين اللاعب والنادي الإنجليزي.
واتفورد يطارد نجم السنغال
2019-08-08T08:48:08Z
عدة مصادر تؤكد أن واتفورد يسعى لإتمام التعاقد مع إسماعيلا سار، جناح رين، قبل إغلاق سوق الانتقالات.
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برات يصل ليستر
2019-08-08T08:25:27Z
دينيس برات يصل ليستر لإتمام انتقاله من سامبدوريا مقابل 20 مليون يورو.
تشيلسي يقترب من بيع أوميرو
2019-08-08T08:23:18Z
كينيث أوميرو، الدولي النيجيري، في الطريق للانتقال نهائياً إلى ليجانس مقابل خمسة ملايين يورو.
نيكيتا يغادر أرسنال
2019-08-08T08:22:13Z
الشاب المتألق إيدي نيكيتا في طريقه للرحيل إلى ليدز على سبيل الإعارة.
وست هام يضم مهاجم بازل
2019-08-08T08:02:01Z
وست هام يضم مهاجم بازل ألبيان أييتي مقابل ثمانية ملايين جنيه استرليني.
تيرني يصل لندن
2019-08-08T07:55:24Z
بحسب "سكاي"، كيران تيرني، مدافع سيلتيك وصل للعاصمة الإنجليزية للخضوع للفحوصات وإتمام انتقاله لصفوف أرسنال.
مانشستر يتجه نحو ويليامز
2019-08-08T07:53:41Z
"صن" ذكرت أن مانشستر قد يدفع الشرط الجزائي البالغ 81 مليون يورو في عقد إيناكي ويليامز، مهاجم أتلتيك بيلباو، ليكون خليفة روميلو لوكاكو
أوستن يقترب من مغادرة ساوثامبتون
2019-08-08T07:51:49Z
مهاجم ساوثامبتون تشارلي أوستن في طريقه إلى وست بروميتش بحسب "سكاي"
ديبالا يقترب من توتنهام
2019-08-08T07:44:51Z
ديفيد أورنستاين، مراسل بي بي سي، يؤكد أن المفاوضات بين يوفنتوس وتوتنهام في مرحلة متقدمة بخصوص المهاجم الأرجنتيني.
لوكاكو يصل ميلانو
2019-08-08T07:32:42Z
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أرسنال يحسم صفقة لويز
2019-08-08T07:29:00Z
بحسب مراسل "جول" في لندن، فأرسنال نجح في إنهاء صفقة ديفيد لويز من جاره تشيلسي مقابل ثمانية ملايين جنيه استرليني.
اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الخميس، ثم يوقع عقداً مع المدفعجية لعامين.
اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الخميس، ثم يوقع عقداً مع المدفعجية لعامين.