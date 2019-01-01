مراسل "جول" في تورينو يوضح أن اتفاقاً مقابل 75 مليون يورو تم بين يوفنتوس وتوتنهام من أجل باولو ديبالا، ولكن يتبقى حل مشكلة حقوق الإعلان واستخدام صورته بين اللاعب والنادي الإنجليزي.