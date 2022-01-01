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أخبار اليوم الأخير من سوق الانتقالات 2022: يوفنتوس يتعاقد مع باريديس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 31 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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PAREDES Juventus
Pressbox/Getty

رسميًا .. يوفنتوس يضم باريديس على سبيل الإعارة

2022-08-31T16:27:31.509Z

تين هاج يؤكد بقاء كريستيانو رونالدو

2022-08-31T15:22:51.985Z

أكد إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، استمرار كريستيانو رونالدو في الفريق.

وأشار في المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي إلى عدم وجود أي إمكانية لرحيل أي لاعب خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات

وولفرهامبتون يتعاقد مع مهاجم شتوتجارت

2022-08-31T10:43:15.001Z

نجح وولفرهامبتون في التعاقد مع المهاجم النسماوي ساشا كالايدجيتش رغم اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته.

إشبيلية يتحرك للتعاقد مع موراتا

2022-08-31T07:00:00.000Z

صحيفة "Relevo" الإسبانية أكدت أن نادي إشبيلية قدم طلبًا إلى أتلتيكو مدريد للتعرف على طلباته لبيع المهاجم ألفارو موراتا.

وحسب التقرير، فإن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على 40 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات المهاجم الإسباني.

ليفركوزن يقترب من التعاقد مع جناح إنتر

2022-08-31T06:45:00.000Z

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن نادي باير ليفركوزن الألماني يقترب من الحصول على خدمات روبن جوسينس جناح إنتر الإيطالي.

ومن المنتظر أن ينضم النجم الألماني إلى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة، مع بند شراء إلزامي بقيمة 27 مليون يورو.

إيفرتون يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد

2022-08-31T06:30:00.000Z

صحيفة "Relovo" الإسبانية أكدت أن نادي إيفرتون يستهدف التعاقد مع النيجيري صامويل تشوكويزي جناح فياريال قبل نهاية سوق الانتقالات.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن المفاوضات جارية بين الناديين الآن، وتتطور بشكل سريع للغاية.

لامبارد يستبعد رحيل نجم شباب إيفرتون

2022-08-31T06:15:00.000Z

استبعد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي رحيل المهاجم الشاب أنتوني جوردون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال لامبارد: "أنا واثق للغاية أنه سيكون لاعبنا، الموعد النهائي لبيعه قد انتهى بالفعل".

ليفربول يتحرك لضم نجم أستون فيلا

2022-08-31T06:00:00.000Z

حسب الصحفي Matheus Leal فإن نادي ليفربول قدم عرضًا إلى أستون فيلا بقيمة 23.5 مليون يورو، من أجل التعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز.

ويبدو أن اللاعب البرازيلي منفتح على فكرة مغادرة أستون فيلا، خاصة مع اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني أيضًا بالحصول على خدماته.