أخبار اليوم الأخير من سوق الانتقالات 2022: يوفنتوس يتعاقد مع باريديس

رسميًا .. يوفنتوس يضم باريديس على سبيل الإعارة
UFFICIALE | bienvenido Leandro ⚪️⚫️#WelcomeParedes— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2022
تين هاج يؤكد بقاء كريستيانو رونالدو
أكد إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، استمرار كريستيانو رونالدو في الفريق.
وأشار في المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي إلى عدم وجود أي إمكانية لرحيل أي لاعب خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات
رسميًا .. تشيلسي يتعاقد مع فوفانا
Home comforts. 🏡#FofanaIsChelsea pic.twitter.com/Bv5HUnQZQU— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2022
وولفرهامبتون يتعاقد مع مهاجم شتوتجارت
نجح وولفرهامبتون في التعاقد مع المهاجم النسماوي ساشا كالايدجيتش رغم اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته.
Welcome to the pack, Saša!— Wolves (@Wolves) August 31, 2022
🇦🇹✍️
إشبيلية يتحرك للتعاقد مع موراتا
صحيفة "Relevo" الإسبانية أكدت أن نادي إشبيلية قدم طلبًا إلى أتلتيكو مدريد للتعرف على طلباته لبيع المهاجم ألفارو موراتا.
وحسب التقرير، فإن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على 40 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات المهاجم الإسباني.
ليفركوزن يقترب من التعاقد مع جناح إنتر
الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن نادي باير ليفركوزن الألماني يقترب من الحصول على خدمات روبن جوسينس جناح إنتر الإيطالي.
ومن المنتظر أن ينضم النجم الألماني إلى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة، مع بند شراء إلزامي بقيمة 27 مليون يورو.
إيفرتون يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد
صحيفة "Relovo" الإسبانية أكدت أن نادي إيفرتون يستهدف التعاقد مع النيجيري صامويل تشوكويزي جناح فياريال قبل نهاية سوق الانتقالات.
الصحيفة الإسبانية أكدت أن المفاوضات جارية بين الناديين الآن، وتتطور بشكل سريع للغاية.
لامبارد يستبعد رحيل نجم شباب إيفرتون
استبعد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي رحيل المهاجم الشاب أنتوني جوردون خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال لامبارد: "أنا واثق للغاية أنه سيكون لاعبنا، الموعد النهائي لبيعه قد انتهى بالفعل".
ليفربول يتحرك لضم نجم أستون فيلا
حسب الصحفي Matheus Leal فإن نادي ليفربول قدم عرضًا إلى أستون فيلا بقيمة 23.5 مليون يورو، من أجل التعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز.
ويبدو أن اللاعب البرازيلي منفتح على فكرة مغادرة أستون فيلا، خاصة مع اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني أيضًا بالحصول على خدماته.