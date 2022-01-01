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أخبار الانتقالات | يونايتد يتفق مع جاكبو .. وآرسنال يستهدف نجم ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cody Gakpo PSV
Getty

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق شخصي مع جاكبو

2022-08-23T08:50:00.000Z

موقع "CaughtOffside" الإنجليزي أكد أن مانشستر يونايتد تمكن من التوصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الهولندي كودي جاكبو نجم نادي أيندهوفن.

ويعد جاكبو واحدًا من بين أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا في مركز الجناح، ومانشستر يونايتد مصمم على ضمه لتحسين خياراته الهجومية.

مانشستر يونايتد يراقب نجم نيوكاسل

2022-08-23T08:44:25.000Z

موقع "ميديا فوت" الفرنسي أكد أن مانشستر يونايتد يفكر في التحرك للتعاقد مع آلان سان ماكسيمين جناح نادي نيوكاسل يونايتد.

ويسعى إريك تين هاج لجلب خيارات هجومية جديدة إلى مانشستر يونايتد، وقد يتحرك "الشياطين الحمر للتعاقد مع سان ماكسيمين في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

خيار جديد أمام برشلونة للتخلص من برايثوايت

2022-08-23T08:40:00.000Z

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة اقترب من إيجاد مخرج لمهاجمه الدنماركي مارتين برايثوايت.

الصحيفة أكدت أن برشلونة يسعى للتخلص من راتب الدنماركي الكبير لتحسين كتلة الرواتب في الفريق، وأن نادي ريال مايوركا قد يتحرك للتعاقد معه.

آرسنال يستهدف التعاقد مع تونالي

2022-08-23T08:30:00.000Z

أكدت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن بحث آرسنال عن لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية يتواصل، وأصبح الإيطالي ساندرو تونالي نجم ميلان أحد أهداف "الجانرز".

ويظل البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط ليستر سيتي هو الخيار المفضل لإدارة آرسنال، لكن التحرك نحو تونالي قد يتم في حالة فشل صفقة البلجيكي.

فرنانديش يلمح لرحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

2022-08-23T08:15:00.000Z

أكد البرتغالي برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد أن مواطنه كريستيانو رونالدو سيتخذ القرار بشأن مستقبله قريبًا.

وقال برونو: "مستقبل رونالدو؟ ربما أعرف شيئًا، لكن لن أكون الشخص الذي يتحدث عن الأمر".

وأضاف: "حتى الآن هو لاعب في مانشستر يونايتد، إنه هادئ، وإذا ما كان سيرحل أو سيبقى، فإنه سيتحدث قريبًا كما قال".

Bruno Fernandes Manchester United 2022
Getty Images

أومتيتي يقترب من الانتقال إلى ليتشي

2022-08-23T08:00:00.000Z

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن نادي ليتشي الإيطالي يعمل على التوصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن المتغيرات في صفقة استعارة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

برشلونة سيتكفل بكامل راتب أومتيتي خلال الموسم، لكن النادي الكتالوني في المقابل سيحصل على متغيرات بناء على عدد مرات مشاركة الفرنسي في المباريات.

ومن المتوقع أن يتوجه أومتيتي إلى إيطاليا يوم الأربعاء للخضوع للفحص الطبي وإتمام انتقاله إلى ليتشي.

تشيلسي متفائل بإتمام صفقة أوباميانج

2022-08-23T07:45:00.000Z

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن جميع الأطراف تشعر بالتفاؤل لإنهاء صفقة انتقال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من برشلونة الإسباني إلى تشيلسي.

التقرير أشار إلى أن توماس توخيل مدرب تشيلسي يرغب في ضم أوباميانج، وأن الجابوني يرغب في العودة إلى لندن.

كما أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين تشيلسي وأوباميانج، والمفاوضات بين برشلونة و"البلوز" دخلت مراحلها الأخيرة.

تين هاج يؤكد أن يونايتد لم يخرج من سوق الانتقالات

2022-08-23T07:15:00.000Z

أكد الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لم يخرج بعد من سوق الانتقالات، وذلك بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج: "قلنا إننا سنتعاقد فقط مع اللاعبين المناسبين، فترة الانتقالات مستمرة، وترون أننا لا نحتاج فقط إلى العدد بل إلى الجودة".

Italy Training Session & Press Conference
getty

يوفنتوس يقترب من ضم ميليك

2022-08-23T07:00:00.000Z

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن نادي يوفنتوس توصل إلى اتفاق للتعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي.

دي مارزيو أكد أن ميليك سينضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعلان، مع خيار الشراء مقابل ثمانية ملايين يورو في الصيف المقبل.