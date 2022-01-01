أخبار الانتقالات | يونايتد يتفق مع جاكبو .. وآرسنال يستهدف نجم ميلان

موقع "CaughtOffside" الإنجليزي أكد أن مانشستر يونايتد تمكن من التوصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الهولندي كودي جاكبو نجم نادي أيندهوفن.

ويعد جاكبو واحدًا من بين أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا في مركز الجناح، ومانشستر يونايتد مصمم على ضمه لتحسين خياراته الهجومية.