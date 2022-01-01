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أخبار الانتقالات | يوفنتوس يعود لبوجبا وصراع بين نيوكاسل وميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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gianluigi buffon juventus
Getty Images

بوفون يجدد مع بارما

2022-02-28T10:14:32.204Z

أعلن بارما في مؤتمر صحفي بحضور رئيسه كايل كروز أن حارسه جيانلويجي بوفون سيوقع عقداً جديداً مع الفريق.

العقد الجديد سيستمر لعامين وينتهي في 2024، مما يعني أن الأسطورة الإيطالية سيستمر في الملاعب حتى 2024.

نيوكاسل مهتم بضم كيبا

2022-02-28T07:12:02.279Z

أوضحت "ديلي ستار" أن نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع حارس تشيلسي كيبا في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن الفريق الإنجليزي مستعد لدفع 60 مليون يورو من أجل ضم الحارس الإسباني إذا قرر تشيلسي بيعه.

هيريرا يقترب من مغادرة أتلتيكو

2022-02-28T07:06:51.143Z

قالت "موندو" إن هيكتور هيريرا قد يغادر أتلتيكو مدريد الصيف المقبل، وأن روما مهتم بخدماته.

اللاعب المكسيكي عقده ينتهي الصيف القادم مع الروخي بلانكوس، وذكرت الصحيفة أن تألقه مؤخراً قد يجعل فريقه يغير رأيه ويحاول الحفاظ على خدماته.

الغموض يحيط بمصير ليفاندوفسكي

2022-02-28T07:05:56.706Z

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وكيل أعمال جافي يثير القلق

2022-02-28T07:05:16.903Z

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سيتي يتقدم في صراع هالاند

2022-02-28T07:04:43.800Z

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سيبايوس مطلوب في إنجلترا

2022-02-28T07:03:37.702Z

ذكر موقع "فيكاخيس" أن كريستال بالاس قد يتحرك لضم داني سيبايوس الصيف المقبل من ريال مدريد.

ومنذ عودة متوسط الميدان من الإصابة الشهر الماضي، ولكن لم يحصل على فرصة للمشاركة أساسياً مع الملكي.

صراع محتدم بين ميلان ونيوكاسل على بوتمان

2022-02-28T07:02:18.145Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان ونيوكاسل سيحاولان حتى الرمق الأخير الظفر بخدمات سفن بوتمان، مدافع ليل.

وقال التقرير إن الفريق الإيطالي هو الأقرب لحسم الصفقة، خصوصاً وأن المدافع الهولندي يفضل الانتقال إلى صفوفه.

يوفنتوس يعود لبوجبا

2022-02-28T07:00:19.340Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس سيعيد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع بول بوجبا في الصيف المقبل.

الفرنسي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بحلول يونيو المقبل وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق لمد عقده.

وسبق وارتبط متوسط الميدان بالعودة ليوفنتوس في تجربة ثانية، ولكن قلت حدة التقارير في الشهور الماضية.