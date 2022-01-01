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أخبار الانتقالات | يوفنتوس يخلص برشلونة من ديباي وبيانيتش ويونايتد يفاوض نجم سالزبورج

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Getty Images

أتلتيكو يدخل على الخط من أجل ميلينكوفيتش

2022-07-30T09:46:40.708Z

قالت "La nazione" إن أتلتيكو مدريد مهتم بضم مدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش.

اللاعب الصربي محط اهتمام من إنتر ويوفنتوس كذلك، ويملك عقداً مع الفيولا حتى 2023.

مارسيليا يعلن ضم تافاريس

2022-07-30T09:28:06.795Z

أعلن مارسيليا التعاقد مع نونو تافاريس من صفوف آرسنال على سبيل الإعارة الموسمية.

ليستر يرفض عرض نيوكاسل من أجل ماديسون

2022-07-30T09:06:51.279Z

قالت "سكاي" إن ليستر سيتي قد رفض عرضاً من نيوكاسل من أجل ضم صانع ألعابه جيمس ماديسون.

وعرض نيوكاسل مبلغاً يقارب 50 مليون يورو بحسب التقرير، ولكن ليستر متمسك بالحصول على مبلغ يقارب 70 مليوناً لبيع نجمه.

يوفنتوس يفكر في بيانيتش مجدداً

2022-07-30T07:20:17.573Z

ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس أعاد التفكير في فكرة ضم ميراليم بيانيتش من صفوف برشلونة.

لاعب يوفنتوس السابق لا يدخل في خطط برشلونة للموسم المقبل، ولكن بحسب التقرير، المفاضلة بين ضمه وضم لياندرو باريديس من صفوف بي إس جي بيوفي.

فيرنر مرشح للمغادرة مُعاراً

2022-07-30T07:17:49.117Z

قال "فابريزيو رومانو" إن تشيلسي لا يمانع رحيل تيمو فيرنر خلال سوق الانتقالات الصيفية ولكن بصيغة الإعارة.

وتم ربط الدولي الألماني بيوفنتوس، ريال مدريد، أو العودة لصفوف لايبزيج من جديد.

سيون يحاول ضم بالوتيلي

2022-07-30T07:10:41.107Z

ذكرت "بليك" أن سيون السويسري مهتم بالتعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي من أدانا التركي.

ورغم تألق اللاعب مع فريقه مؤخراً وخوض فترة الإعداد، ولكن لا يمانع خوض تجربة جديدة بحسب التقرير.

تشيلسي مهتم بنجم إنتر الشاب

2022-07-30T07:08:47.631Z

ذكرت "سكاي" أن تشيلسي قدم عرضاً بقيمة 8 مليون يورو لإنتر من أجل لاعبه الشاب تشيزاري كاسادي.

ويرفض إنتر بيع اللاعب بمقابل أقل من 20 مليون يورو بحسب الصحيفة، وبند بأحقية الشراء مقابل مبلغ متفق عليه.

ديباي معروض على يوفنتوس

2022-07-30T07:06:31.003Z

ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس تلقى اقتراحاً بضم مهاجم برشلونة ممفيس ديباي خلال الميركاتو الصيفي.

الهولندي لا يدخل في الحسابات الأساسية لبرشلونة عقب ضم روبرت ليفاندفكسي ووجود بيير إيمريك أوباميانج.

مانشستر يجتمع مع ممثلي سيسكو

2022-07-30T07:04:36.492Z

ذكرت "مانشتسر إيفننج" أن مسؤولين من مانشستر يونايتد قد عقدوا اجتماعاً مع وكلاء نجم سالزبورج بينيامين سيسكو.

اللاعب الشاب تألق بشكل لافت في ودية ليفربول الأخيرة وجذب الأنظار، وتم ربطه مؤخراً بريال مدريد كذلك.