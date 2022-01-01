أخبار الانتقالات | وكيل ماني يصدم ليفربول وإنتر ينصاع للوكاكو

جاكبو يقترب من آرسنال
قالت "إيفننج ستاندارد" إن آرسنال على وشك إتمام صفقة ضخمة بضم نجم إيندهوفن الشاب كودي جاكبو.
وأوضح التقرير أن المدفعجية سيدفعون قرابة 50 مليون يورو لضم الجناح الهولندي الشاب الصيف المقبل.
الكشف عن مدة عقد برونو
كشف "فابريزيو رومانو" عن المدة التي سيستمرها عقد برونو فيرنانديش مع مانشستر يونايتد.
وقال الصحفي الإيطالي إن البرتغالي أمضى عقداً حتى 2027 وسيتم الإعلان عنه قريباً.
صراع داروين نونيز يشتعل
أفادت "أبولا" بأن بنفيكا حدد مبلغ 60 مليون يورو على الأقل لبيع نجمه المتألق داروين نونيز الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة إن قائمة المهتمين تضم آرسنال، توتنهام، وست هام، إنتر، وميلان، ولكن الثنائي الأخير بحسب تقارير في إيطاليا مستبعد تحركه بسبب قيمة اللاعب المرتفعة.
تغير موقف ديمبيلي
أفادت "ليكيب" بوجود تغير في موقف وكلاء عثمان ديمبيلي من التفاوض مع برشلونة بخصوص عقد الفرنسي.
وأعلن برشلونة رحيل اللاعب بحلول نهاية عقده في يونيو المقبل، ولكن بحسب التقرير فوكلاء اللاعب مستعدون لفتح المفاوضات من جديد.
هالاند منفتح على فكرة برشلونة
كشفت "RMC" أن إرلينج هالاند رغم عروض مانشستر سيتي وريال مدريد لا يزال يرحب بفرضية الانتقال إلى برشلونة.
لاعب بوروسيا دورتموند بحسب التقرير لم يحسم قراره، ولكن إغراء اللعب لبرشلونة يظل حاضراً للنرويجي الشاب.
إنتر ينصاع لطلب لوكاكو
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن إنتر أصبح منفتحاً أكثر على فكرة إعادة روميلو لوكاكو إلى صفوفه الصيف المقبل.
وبحسب التقرير، إنتر سيتحرك لضم اللاعب في صورة وحيدة هي إعارة دون دفع مقابل كبير، مع تخفيض للاعب لراتبه.
وكيل ماني يصدم ليفربول
نقل موقع "ليفربول إيكو" عن وكيل نجم ليفربول ساديو ماني بيورن بيزيمر تصريحات كشف فيها عن توقف مفاوضات تمديد عقد السنغالي.
وينتهي عقد ماني في صيف 2023 وبحسب بيزيمر المفاوضات حالياً متوقفة لحين نهاية الموسم، موضحاً أن عديد المحادثات جمعت الطرفين في الفترة الماضية دون التوصل لاتفاق حتى الآن.