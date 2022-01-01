أخبار الانتقالات | وكيل رونالدو يتواصل من جديد مع تشيلسي

وكيل رونالدو يتواصل مع تشيلسي مرة أخرى
أكدت صحيفة "ذا إندبندنت" الإنجليزية أن جورج مينديش وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد تواصل من جديد مع إدارة تشيلسي على أمل التوصل على اتفاق لانتقال "صاروخ ماديرا" إلى النادي اللندني.
وعُرض رونالدو على مانشستر يونايتد في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية على "البلوز"، لكن توماس توخيل مدرب تشيلسي لم يكن مهتمًا بالصفقة.
مينديش الآن يحاول استكشاف ما إذا كان تشيلسي قد غير رأيه، خصوصًا وأنه يحاول نقل رونالدو إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.
يوفنتوس يفكر في ضم نجم أستون فيلا
النسخة الإيطالية من شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن نادي يوفنتوس قد يتحرك للتعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز نجم وسط نادي أستون فيلا الإنجليزي.
وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس قد يحاول التعاقد مع دوجلاس لويز إذا ما فشل النادي في مسعاه للتعاقد مع لياندرو باريديس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
سباليتي يحدد قيمة أوسيمين
رفض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي استبعاد إمكانية بيع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.
ويهتم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدمات أوسيمين، والمدرب الإيطالي حدد بالفعل سعر نجمه.
وقال سباليتي في تصريحات لشبكة "DAZN": "إذا جاء نادٍ وقدم 100 مليون يورو، أعتقد حينها سيكون من الصعب ألا نفكر في العرض".
كالوم هودسون أودوي يقترب من باير ليفركوزن
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشيلسي اقترب من الانتقال إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-23.
ومع ابتعاد هودسون أودوي عن المشاركة مع تشيلسي منذ بداية الموسم، فإن اللاعب يفضل الرحيل من أجل الحصول على فرصة للعب بشكل منتظم.
ومن المنتظر أن يتوجه اللاعب الإنجليزي إلى ألمانيا يوم الإثنين للخضوع للفحص الطبي لصالح باير ليفركوزن قبل إتمام صفقة الإعارة.
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Garibaldi Red suits you, Renan 🔝🔥 #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 pic.twitter.com/y75opt3byl— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022
موعد الكشف عن انتقال أنتوني إلى مانشستر يونايتد
حسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، فإن مانشستر يونايتد يخطط الآن لوصول البرازيلي أنتوني والفحص الطبي لنجم أياكس الهولندي.
رومانو، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق كامل مع أياكس واللاعب البرازيلي.
وسيوقع أنتوني عقدًا مع مانشستر يونايتد لمدة خمسة مواسم قادمة، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وستكون قيمة انتقاله من أياكس 95 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين في صورة متغيرات.