أخبار الانتقالات | وست هام يحدد سعر رايس الخرافي وبايرن يفاوض مولر

كشف ديفيد مويس، مدرب وست هام، أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة عن السعر الذي يحدده ناديه لبيع متوسط ميدانه ديكلان رايس.

وبحسب المدير الفني، سعر رايس يتعدى 100 مليون يورو، وأن 150 مليون يورو هي الحد الأدنى، ولكن اللاعب ليس معروضاً للبيع من الأساس.