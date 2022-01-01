أخبار الانتقالات | هدوء برشلونة أمام عاصفة ليفاندوفسكي ورافينيا ومصير بوجبا

أكد "فابريزيو رومانو" على عدم وجود أي تحركات من برشلونة لضم رافينيا من ليدز رغم الاهتمام بالجناح البرازيلي.

وأكد الصحفي الإيطالي أن الاتفاق الشخصي وشيك بين الطرفين، ولكن برشلونة لم يتواصل مع ليدز بعد.