أخبار الانتقالات | هجرة جماعية في باريس وضربة جديدة في نيوكاسل

بوجبا يفاضل بين باريس ويوفنتوس
2022-03-13T07:54:42.199Z
مانشستر يراقب لوكاس
2022-03-13T07:52:22.836Z
أوضح موقع "فيكاخيس" أن مانشستر يونايتد يراقب لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا.
اللاعب عاد لمستواه والتألق مع البافاري ولكن بحسب التقرير يعتبره يونايتد معوض مستقبلي ممكن لقائده هاري ماجواير.
هجرة جماعية مرتقبة في باريس
2022-03-13T07:52:01.405Z
عرض اتحادي مغري لطارق حامد
2022-03-13T07:51:26.078Z
صلاح ولوكاكو مرشحان لتعويض هالاند في برشلونة
2022-03-13T07:50:56.500Z
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أربعة عروض لأبو جبل
2022-03-13T07:50:23.348Z
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ماتا مستمر في مانشستر ولكن ليس لاعباً
2022-03-13T07:49:10.342Z
ذكرت "صن" أن خوان ماتا سيبقى في صفوف مانشستر يونايتد ولكن ليس في مركزه الحالي كلاعب.
الدولي الإسباني قد يعتزل بحسب التقرير ويتقلد منصباً في الجهاز الفني، ولكنه لم يقرر مصيره بعد في ظل وجود عروض إيطالية وإسبانية.
نيوكاسل يستهدف فيليبس
2022-03-13T07:47:26.682Z
ذكرت "ديلي ميل" أن نيوكاسل يستهدف التعاقد مع نجم ليدز والدولي الإنجليزي كالفين فيليبس.
متوسط الميدان يحظى باهتمام من قبل أستون فيلا، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل التجديد مع ليدز.