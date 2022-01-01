أخبار الانتقالات | هالاند يساعد فودين وبرشلونة يُغري قائد تشيلسي

صلاح قريب من البقاء في ليفربول
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آرسنال يتابع ثنائي السيري آ
قالت "توتوسبورت" إن آرسنال يستهدف مهاجمين من الدوري الإيطالي لتعزيز هجومه الصيف المقبل.
وقال التقرير إن المدفعجية سيعودون للاهتمام بلاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، وفيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي.
وصول هالاند يساعد فودين
أفادت "ديلي ستار" أن نجم مانشستر سيتي الشاب فيل فودين سيكون أحد أكبر المستفيدين إذا ضم فريقه إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.
وأضاف التقرير أن سيتي قرر رفع راتب الإنجليزي الشاب إذا ضم النرويجي حتى لا يشعر الأول بعدم تقدير موهبته.
خطوة جديدة من ليفاندوفسكي نحو برشلونة
بحسب "سبورت" فنجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفكسي قد أعطى موافقته لبرشلونة على الانتقال لصفوفه الصيف المقبل.
وقالت تقارير في وقت سابق إن البولندي مرشح ليكون المعوض لصفقة إرلينج هالاند التي تبدو صعبة المنال للبلوجرانا.
برشلونة يغري أثبيليكويتا
أوضح فابريزيو رومانو أن عرض برشلونة لقائد تشيلسي سيزار أثبيليكويتا لازال قائماً، وعبارة عن عامين وبند بعام ثالث إضافي.
وكان مدرب البلوز توماس توخيل قد أكد إن اللاعب الإسباني قد تم تفعيل بند تمديد عقده حتى 2023 ولكن ليس أكيداً بعد استمراره الموسم المقبل.