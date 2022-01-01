أخبار الانتقالات | هازارد يحسم قراره بالرحيل، ، وليدز يرفض عرض برشلونة

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ميلان قد عرض على لاعبه فيكايو توموري أن يستمر رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة لما هو أبعد من نهاية عقده.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، فالنادي يأمل في تحسين عقده الذي لا ينتهي قبل ثلاث سنوات أخرى لدوره الكبير في استعادة الدوري الإيطالي.