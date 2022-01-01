أخبار الانتقالات | نيوكاسل يتحرك لضم نيمار

مفاجأة في عقد رافينيا
كشف "جيانلوكا لونجاري" عن وجود بند في عقد رافينيا مع ليدز يسمح له بالمغادرة بمقابل أقل عن المتوقع إذا هبط الفريق.
وبحسب الصحفي الإيطالي، البند يسمح له بالرحيل مقابل فقط 25 مليون يورو وليس 75 مليوناً كما يطلب ليدز حالياً.
روبرتو في طريقه لمغادرة برشلونة
أوضحت "سبورت" أن سيرجي روبرتو لن يجدد عقده مع برشلونة وعلى الأرجح سينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد.
اللاعب الدولي الغائب منذ عدة أسابيع بسبب الإصابة عقده ينتهي بحلول الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق من أجل مده مع ناديه.
مانشستر يراقب جناح كريستال بالاس
أوضحت "مانشستر إيفننج" أن مانشستر مهتم بالتعاقد مع جناح كريستال بالاس الشاب مايكل أوليسيه.
أوليسيه، 18 عاماً، تقدر قيمته حالياً في حدود 10 مليون يورو، وقد يتحرك لضمه يونايتد الصيف المقبل بحسب التقرير.
برشلونة يحدد الحلول لدعم يسار الدفاع
استعرضت "موندو" قائمة الأسماء التي تفكر بها إدارة برشلونة لتعزيز الجبهة الدفاعية اليسرى الصيف القادم.
وضمت القائمة سيرخيو ريجيلون، لاعب توتنهام، ومن لايبزيج الإسباني الآخر أنخيلينيو، كذلك أليكس جريمالدو، لاعب بنفيكا، وخافي جالان، مدافع سلتا فيجو.
نيمار تحت أنظار نيوكاسل
كشف موقع "فيكاخيس" أن نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار بعد الظروف الأخيرة التي عاشها في باريس سان جيرمان.
وتعرض البرازيلي لهجوم من جماهير فريقه قالت عنه الصحيفة إنه قد يدفع اللاعب للمغادرة الصيف المقبل.