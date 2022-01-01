أخبار الانتقالات | ندم برشلونة الأكبر وعودة إريكسن

برشلونة رفض ضم فلاهوفيتش
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فافر يرحب بباريس
رحب لاعب بريست رومان فافر مع "كانال بلاس" بفرضية الانتقال إلى بي إس جي، وأكد وجود اتصالات في الماضي بين النادي ووكيله.
وقال متوسط الميدان الذي ارتبط بميلان كثيراً إنه يشعر بالانتماء للمدينة العاصمية الفرنسية، وذلك عقب لقاء فريقه ضد بي إس جي السبت لحساب الدوري المحلي.
ليل قريب من بن عرفة
أفادت عدة مصادر فرنسية بأن بطل فرنسا ليل قريب من دعم صفوفه بضم حاتم بن عرفة.
النجم الفرنسي لا ينتمى لأي فريق بالوقت الراهن، وهناك مفاوضات لانضمامه مجاناً لصفوف ليل بالوقت الراهن بحسب التقارير.
مارسيال يرد على الشائعات
نشر أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، منشوراً على إنستجرام أوضح فيه حقيقة رفضه اللعب في مباراة أستون فيلا.
وقال الفرنسي إن الأمر ليس صحيحاً، وأنه يحترم النادي ومشجعيه كثيراً ولن يفعل ذلك على الإطلاق.
تصريحات اللاعب تأتي عقب التقارير بخصوص رغبته في المغادرة، والحديث عن مفاوضات بين يونايتد وإشبيلية.
إريكسن قريب من العودة
ذكرت "تايمز" بأن كريستيان إريكسن أصبح قريباً من العودة للملاعب عقب تلقيه عديد العروض الفترة الماضية.
وأوضح التقرير الإنجليزي أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد أندية البريميرلييج لضمه في يناير الجاري، وأن الصفقة ممكنة بنسبة كبيرة.