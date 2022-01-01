أخبار الانتقالات | ندم برشلونة الأكبر وعودة إريكسن

رحب لاعب بريست رومان فافر مع "كانال بلاس" بفرضية الانتقال إلى بي إس جي، وأكد وجود اتصالات في الماضي بين النادي ووكيله.

وقال متوسط الميدان الذي ارتبط بميلان كثيراً إنه يشعر بالانتماء للمدينة العاصمية الفرنسية، وذلك عقب لقاء فريقه ضد بي إس جي السبت لحساب الدوري المحلي.