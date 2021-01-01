أخبار الانتقالات | نجم سيتي يُصر على برشلونة ومفاجأة يوفنتوس بالهجوم

قالت عدة مصادر في إيطاليا إن أحد أعضاء إدارة يوفنتوس بقي في إنجلترا عقب لقاء تشيلسي الأخير من أجل مفاوضة أليكساندر ميتروفيتش، لاعب فولهام.

وأفاد "كالتشيو ميركاتو" أن المفاوضات مع الصربي تأتي كحل بديل في حال فشل الفريق مع هدفه الرئيسي دوشان فلاهوفيتش، لاعب فيورنتينا.