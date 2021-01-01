أخبار الانتقالات | نجم سيتي يُصر على برشلونة ومفاجأة يوفنتوس بالهجوم

ميلان يسرع مفاوضات فافر
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان عازم على إنهاء عملية ضم الفرنسي رومان فافر في يناير المقبل.
وكان لاعب بريست محط اهتمام الروسونيري الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.
إنتر يتفاوض مع جينتر
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر تقدم بعرض لوكلاء ماتياس جينتر، مدافع ألمانيا وبوروسيا مونشنجلادباخ.
وينتهي عقد الألماني بحلول نهاية الموسم ويمكنه التفاوض مع أي فريق بداية من يناير القادم.
وقال التقرير إن إنتر قدم عرضاً بقيمة 2.5 مليون يورو كراتب سنوي، بينما يطلب وكلاء اللاعب مليوناً إضافية.
يوفنتوس يستهدف ميتروفيتش
قالت عدة مصادر في إيطاليا إن أحد أعضاء إدارة يوفنتوس بقي في إنجلترا عقب لقاء تشيلسي الأخير من أجل مفاوضة أليكساندر ميتروفيتش، لاعب فولهام.
وأفاد "كالتشيو ميركاتو" أن المفاوضات مع الصربي تأتي كحل بديل في حال فشل الفريق مع هدفه الرئيسي دوشان فلاهوفيتش، لاعب فيورنتينا.
آسنال يحاول التخلص من بيبي
أفادت "صن" بأن آرسنال يحاول التخلص من لاعبه نيكولاس بيبي في ظل تعثر الأخير وتوفر عدة بدلاء متألقين مثل إميل سميث وبوكايو ساكا.
وقال التقرير إن نيوكاسل هو أكثر الأندية المهتمة بضم الجناح الإيفواري في حال عرضه للبيع.
فيليبس يرفض يونايتد
أوضحت "ستار" أن نجم إنجلترا الشاب كالفين فيليبس سيرفض الاهتمام من قبل مانشستر يونايتد بضمه.
قرار متوسط الميدان يأتي على ضوء العداوة التاريخية بين ناديه ليدز ويونايتد وكونه يريد أن يحافظ على علاقته الطيبة مع جماهير ناديه الحالي.
فيران توريس يطلب الرحيل إلى برشلونة
التفاصيل هنا