أخبار الانتقالات | موقف مارسيليا من رونالدو وضربة يوفنتوس لبرشلونة

تشيلسي يطلب بيع زياش
أوضح "جيريان هامستلار" أن تشيلسي أخبر أياكس بأنه يرغب ببيع حكيم زياش وليس إعارته خلال الصيف الجاري.
وقال التقرير إن في ظل إصرار تشيلسي على مطالبه المادية المرتفعة، سيتراجع أياكس عن إتمام الصفقة ويبحث عن بدائل.
أومتيتي إلى ليتشي
حسم برشلونة مسألة التخلص من صامويل أومتيتي بعد أن توصل لاتفاق مع ليتشي لإعارة الفرنسي بحسب "فابريزيو رومانو".
وسينتقل قلب الدفاع بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، وسيتحمل برشلونة راتبه بالكامل بحسب التقارير.
مانشستر يقترب من أنتوني
أكدت عدة مصادر أبرزها "فابريزيو رومانو" أن مانشستر يونايتد قدم عرضاً بقيمة 94 مليون يورو لضم أنتوني من أياكس.
وبحسب التقارير، يشعر يونايتد بأن فرصه بضم البرازيلي أصبحت أفضل، وأن من الصعب أن يرفض النادي الهولندي عرضاً بتلك الضخامة.
لاتسيو يحاول مع ريجيلون
ذكر "نيكولو شيرا" أن لاتسيو سيحاول التعاقد مع سيرخيو ريجيلون، ظهير أيسر توتنهام، في الأيام المقبلة.
وسيعرض الفريق الإيطالي ضم الإسباني بصيغة الإعارة، مع أحقية الشراء عقب انتهاء الإعارة الموسمية.
تراب يرفض مانشستر
أعلن كيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت، عن رفضه العرض المقدم من مانشستر يونايتد والاستمرار في صفوف ناديه.
وجاء بيان الدولي الألماني عبر حسابه على إنستجرام، والذي أوضح فيه تواصله مع الناديين وتوضيح موقفه وقراره بصورة نهائية.
يوفنتوس يقترب من ميليك
علم "جول" أن انتقال أركاديوش ميليك من مارسيليا إلى صفوف يوفنتوس أصبح وشيكاً في الساعات المقبلة.
وسينضم البولندي على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو، وأحقية شراء تبلغ قيمتها 8 ملايين إضافية.
انتقال لاعب نابولي السابق يعني انتهاء ارتباط يوفنتوس بضم ممفيس ديباي من برشلونة.
لياو ليس للبيع
ذكر "نيكولو شيرا" أن ميلان رافض لفكرة التفريط في نجمه رافائيل لياو في الوقت الراهن.
وأضاف التقرير أن الروسونيري يعتبر البرتغالي ليس للبيع، وأن الشرط الجزائي لبيعه مقابل 150 مليون يورو انتهت صلاحيته بنهاية يوليو.
لا مفاوضات بين رونالدو ومارسيليا
أكد "فابريزيو رومانو" أن لا يوجد صحة للتقارير المتداولة بخصوص مفاوضات بين مارسيليا وكريستيانو رونالدو.
وأضاف الصحفي الإيطالي أن رئيس مارسيليا بابلو لونجوريا غاضب من ربط ناديه بالنجم البرتغالي دون أي صحة.