أخبار الانتقالات | مواراتا بديل كريستيانو رونالدو، ويوفنتوس ينقذ ريال مدريد!

أكدت تقارير صحفية أن نادي فالنسيا قد اقترب من ضم اللاعب نيكو جونزاليز من صفوف برشلونة في صورة إعارة خلال هذا الصيف.

وأوضح "فابريتسيو رومانو"، أن النادي سيحاول أيضًا ضم بريان جيل من صفوف توتنهام.