أخبار الانتقالات | مصير لوكاكو النهائي ومفاوضات روديجر الجدلية!

أكدت تقارير صحفية أن نادي آرسنال يسعى بكل ما يملك من قوة أن يتخلص من لاعبه بيير إيمريك أوباميانج في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي تواصل بالفعل مع عدة أندية وحثهم على شراء اللاعب.